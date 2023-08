Orbán Viktor még nem dőlhet hátra, de a jóslata elkezdett valóra válni

Az előző év adataihoz képest az élelmiszerek ára 23,1 százalékkal emelkedett, ezen belül leginkább a tojásé (30,7 százalék), a tejtermékeké (29,5 százalék), a kávéé (28,8 százalék), a kenyéré (26,7 százalék), a péksüteményeké (25,4 százalék), a vaj és vajkrémé (24,2 százalék). A termékcsoporton belül a liszt (2,4 százalék) és az étolaj (1,5 százalék) ára nőtt a legkisebb mértékben. A háztartási energia 35,7 százalékkal drágult, ezen belül a vezetékes gáz 47,2, a palackos gáz 41,6, az elektromos energia 26,0 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 14,6, ezen belül a szeszes italoké 19,6 százalékkal nőtt. A szolgáltatások 14,6 százalékkal drágultak, ezen belül az autópálya-használat, gépkocsikölcsönzés, parkolás 25,3, a sport- és múzeumi belépők 21,7, a járműjavítás és -karbantartás 21,2, az üdülési szolgáltatás 20,2, a lakásjavítás és -karbantartás 17,5, a taxi 16,6 százalékkal került többe – összegezte a KSH.

Az adatok szerint a tartós fogyasztási cikkekért 3,6, ezen belül a konyha- és egyéb bútorokért 12,7, az új személygépkocsikért 9,5, a fűtő- és főzőberendezésekért 11,2, a szobabútorokért 7,4 százalékkal kellett többet fizetni. Az állateledelek ára 39,7, a mosó- és tisztítószereké 32,6, a testápolási cikkeké 21,7, a lakásjavító és- karbantartó cikkeké 10,2 százalékkal lett magasabb.

A fogyasztói árak átlagosan 0,3 százalékkal emelkedtek – az idei évi júniusi adatokhoz képest. Ugyanakkor az élelmiszerek átlagosan 0,9 százalékkal olcsóbbak lettek, ezen belül a tojás 5,0, a tej 4,4, a kenyér 3,9, a vaj és vajkrém 3,8, a tejtermékek 3,4, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 2,8, a baromfihús 2,6, a sajt 2,5, a száraztészta 2,0 százalékkal kevesebbe, míg a párizsi és kolbász 1,0, a csokoládé és kakaó pedig 0,9 százalékkal többe került.

A szolgáltatások 1,7 százalékkal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatásokért 9,6, a postai szolgáltatásokért 8,5, a lakbérért 1,4 százalékkal kellett többet fizetni. A háztartási energia ára 1,1, ezen belül a vezetékes gázé 2,9 százalékkal nőtt (Tájékoztató). A járműüzemanyagok ára 1,1 százalékkal emelkedett – jelentette a KSH.

Elemzői várakozások

Az Indexnek hétfőn nyilatkozó elemzők várakozási hasonlóak voltak. „Idén júliusban várhatóan szokatlanul nagymértékben csökken az inflációs mutató. Egyrészt ez a tavalyi magas bázisból fakad, mivel tavaly júliusban (egy hónap alatt) több mint két százalékkal drágult a fogyasztói kosár. Ezzel szemben idén júliusban némi árcsökkenés következett be. A havi alapon 0,1 százalékos defláció elsődleges motorja az élelmiszerek áresése. Havi alapon ugyanis jelentős, 2-3 százalék körüli csökkenéssel számolok ebben a termékkörben” – osztotta meg prognózisát az Indexnek Virovácz Péter, az ING vezető elemzője, hozzátéve: a kiskereskedelmi forgalom bezuhanása miatt rendkívüli mértékben megnőtt a verseny a piacon. Ehhez társul a szezonalitás és a termelői árak, így a beszerzési árak csökkenése.

Az elemző szerint ebben szerepet játszik az itthon jól alakuló kínálat a kedvező mezőgazdasági teljesítmény következtében, de csökkent az energia- és a szállítási költség is, valamint az importőrök számára is könnyebbséget jelentett, hogy a forint tavasszal és nyáron jóval erősebb volt, mint a tavalyi év második felében. „Vagyis egy meglehetősen összetett, soktényezős hatásról beszélhetünk, amelyben szerepet játszik a kormányzati intézkedések sora is. Ám nem kizárólag csak ennek tudható be a kedvező irányba forduló élelmiszer-infláció” – emelte ki az ING vezető elemzője. Ami még szintén fékezhette a júliusi árindexet, az a háztartások átlagos energiaszámlájának folytatódó mérséklődése és a ruházati cikkek szezonális árcsökkenése.

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője is azzal számolt, hogy a legutóbbi inflációs adat után az árak emelkedésének üteme még tovább lassul. „A kötelező akciózás mértékének augusztus 1-jével való emelése és annak inflációcsökkentő hatása a legfrissebb mutatóban még nem jelenik meg, de az online árfigyelő rendszer bevezetésének hatása már kimutatható lehet. A kötelező akciózás hatását immáron két hónapos terminusban láthatjuk, és ma már jól kirajzolódik, hogy a kiskereskedelmi üzletláncok sokszor egymásra licitálva csökkentik a saját áraikat” – hangsúlyozta, majd hozzátette: „Több év nominál és reálbér-növekedés után a megváltozó inflációs környezet miatt a reálbérek jelentősen visszaestek Magyarországon, mely beszűkülő fogyasztást eredményez rövidebb távon. (Az infláció mérséklődésével egyébként már ősszel visszatérhet a reálbér-növekedés hazánkban.) A kiskereskedelmi fogyasztás is korrigál a korábbi évek látványos bővülése után.”