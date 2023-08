Aggodalomra semmi ok, folyamatos a magyarok kedvencének gyártása

A Pilóta keksz gyártása a székesfehérvári gyárunkban nem szünetel, a gyártás jelenleg is zajlik. Ezért újabb készlethiány sem várható – közölte az Index érdeklődésére a Mondelez, miután egy vlogger nyílt levelet címzett a gyártónak.

„Az egymásnak ellentmondásos információk miatt erős a félelmem/félelmünk, hogy a Pilóta keksz hamarosan ismét eltűnhet a boltok polcairól. Az alábbi videóban nyílt levélben fordultam a Pilóta keksz gyártójához, hogy megtudjam: igaz-e az az értesülés, miszerint a Pilóta Keksz gyártása újra szünetel” – hívta fel szerkesztőségünk figyelmét a napokban a Termékkritikus, aki korábban szintén aggályokat fogalmazott meg a Pöttyös gyártója ellen.

A felmerült kérdések tisztázása érdekében megkerestük a Pilóta gyártóját, amely azt a tájékoztatást adta, hogy nem tervezi a Pilóta keksz gyártásának beszüntetését sem Magyarországon, az Oreo gyártása pedig nem függ össze a Pilóta keksz sorsával.

A Pilóta keksz gyártásának korábbi felfüggesztését az élelmiszeripari csomagoló- és nyersanyaghiány, valamint termelésszervezési nehézségek együttesen okozták, ezek a problémák azonban fokozatosan elhárultak. Jelenleg a gyártás problémamentesen zajlik – állítják.

A TikTok-videóban a vlogger azt a kérdést is feszegeti, hogy vajon a gyártás szüneteltetés hátterében esetleg az húzódik-e meg, hogy „épp az elképesztő árazás miatt már nem lesz rentábilis a termék gyártása”.

A gyártó ennek kapcsán az Index megkeresésére azt a választ kapta, hogy

az árakkal kapcsolatban érdemes figyelembe venni, hogy gyártóként a Mondelez nem határozza, nem is határozhatja meg a termékek kiskereskedelmi árát. Az elmúlt időszakban a nyersanyagok, a csomagolás költsége, a humán erőforrás, az energia egyaránt drágult. Ez a probléma természetesen nem csak a Mondelezt érinti, az élelmiszerárak folyamatos növekedése sajnos általános tendencia volt az elmúlt időszakban.

A cég a válaszában kitért arra is, hogy ezt a termelés hatékonyságának növelésével próbálják kezelni, azonban néhány esetben emelniük kellett a termékek árait is, hogy továbbra is biztosítani tudják a vásárlóik által elvárt minőséget. A kereskedők pedig minden esetben a termékek fogyásának ütemében rendelnek tőlük – tették hozzá.