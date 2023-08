Varga Mihály terítette a lapokat: ekkor jöhet az euró

A magyar kormány célja, hogy ismét növekedési pályára állítsa a gazdaságot, ahonnan az euró bevezetéséhez szükséges feltételek elérése is reális cél – jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály rámutatott:

az euró bevezetése egy gazdaságpolitikai dilemmákkal övezett kérdés, és megfelelően alátámasztott, jól időzített politikai döntés szükséges hozzá.

Mint mondta: az első lépés a hiány és az államadósság további csökkentése, aminek érdekében a kormány a veszélyes nemzetközi környezetben is folytatja az egyensúlyi mutatók javítását. Hozzátette: az árstabilitás érdekében ádáz harcot vívtunk az inflációval, aminek eredményeként el fogjuk érni, hogy év végéig egy számjegyű legyen a pénzromlás mértéke.

Nem célszerű abban reménykedni, hogy az euró bevezetése valamennyi gazdasági problémát megoldja. Az euró bevezetéséhez szükséges feltételek folyamatos teljesítésére eddig az eurózóna vezető tagállamainak szinte mindegyike képtelennek bizonyult. Egyúttal látunk példákat arra is, hogy egyes országok nem készültek fel megfelelően az euróövezethez történő csatlakozásra, így náluk az euró komoly sérülékenységi problémákat okozott

– fejtette ki a miniszter, majd hozzátette: fontos tehát szem előtt tartanunk, hogy nem az euró teremti meg az erős gazdaságot, hanem az erős gazdaság teremti meg az euró lehetőségét.

