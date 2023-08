Újabb számok láttak napvilágot a kormány csodafegyveréről

A kormány a munkahelyek, valamint a beruházás- és exportalapú gazdaság védelme érdekében az idei év február 1-jén elindította a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot – emlékeztetett erre hétfői közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A hitelprogram forrásai a jelenlegi magas kamatkörnyezetben rendkívül kedvező, a futamidő végéig fix kamat mellett érhető el, forinthitel esetén jellemzően legfeljebb 6 százalékos, euróhitel esetében pedig legfeljebb 3,5 százalékos szinten.

GDP-növelő hatása van

A tárca a közleményében kiemeli: a program rövid időn belül rendkívüli érdeklődést váltott ki, így a vállalkozások megnövekedett hiteligényére tekintettel az eredetileg meghirdetett 700 milliárd forintos hitelkeretet a kormány 1000 milliárd forintra emelte. A hitelprogramba eddig 2221 darab hitelkérelem érkezett be az EXIM Magyarországhoz közvetlenül és partnerein keresztül.

A szerződött hitelállomány kevesebb mint három hónap leforgása alatt meghaladta az 500 milliárd forintot, mára elérte a 750 milliárd forintot.

A jóváhagyott hitelkérelmek 86,3 százalékát teszi ki a szerződött hitelek állománya, ez 750,4 milliárd forintot jelent. A szerződött forgóeszközhitelek átlagos futamideje 30 hónap, a beruházási hiteleké – az ingatlanhitelekkel együtt – 84,3 hónap. A szerződött ügyletek 70 százaléka, azaz 523 milliárd forint került folyósításra. A szerződött ügyfelek 68 százaléka a kkv-szektorból került ki, ők a szerződött hitelállomány alapján a források 43 százalékát használhatják fel.

A hitelprogramon keresztül számos ágazat vállalatai jutottak kedvezményesen forráshoz: a szerződött ügyletek 39 százaléka a feldolgozóiparhoz, 30 százaléka a kereskedelem és a gépjárműjavítás területéhez köthető, a források 7 százalék irányul a mezőgazdasághoz, a szállításhoz, illetve az építőiparhoz is. A szerződött hitelállomány alapján az igények 38 százaléka Közép-Magyarországról (ezen belül Budapestről) érkezett, majd ezt követte az észak-alföldi régió 15 százalékkal, illetve a közép-dunántúli régió 12 százalékkal.

A Dél-Alföldről az összes finanszírozási igény 11 százalékát, a Nyugat-Dunántúlról 10 százalékát, a Dél-Dunántúlról és Észak-Magyarországról pedig 7-7 százalékát fogadták be a pénzintézetek. A hazai bankrendszer által nyújtott új hitelszerződések közel felét, 47,6 százalékát márciustól júniusig a hitelprogram konstrukciói adták. Ez az arány a forintban denominált új hitelszerződések esetében még ennél is magasabb, 56,6 százalék. A tárca végezetül azt is kiemeli, hogy a megvalósuló beruházások hozzájárulnak, hogy jövőre a magyar GDP ismét dinamikusan, akár 4 százalékkal növekedhessen.