Rossz hírt kaptak a vendégmunkásokat foglalkoztató cégek

2023. augusztus 14-től azok a munkavállalók, akik harmadik állam állampolgárai, nem tekinthetők munkaerőpiacra lépőnek, ezért a munkáltató utánuk már nem érvényesítheti a munkaerőpiacra lépők utáni szochokedvezményt.



A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény szerint az számít munkaerőpiacra lépőnek, akinek a foglalkoztatás kezdete előtti 275 napon belül legfeljebb 92 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonya volt. Az adókedvezmény az első két évben legfeljebb a bruttó bérre (de maximum a minimálbérre) számított szocho összegével lehet egyenlő, a harmadik évben pedig maximum a minimálbér szochójának 50 százalékáig adható – írja a 24.hu.

Harmadik állam az Európai Gazdasági Térség és Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartozó állam, vagyis ezen országok állampolgárai után nem jár a munkaerőpiacra lépők utáni kedvezmény.

A harmadik állam állampolgárára tekintettel kiállított igazolás 2023. augusztus 14-e után már nem vehető figyelembe, de a kedvezmény még egész augusztusra érvényesíthető.

Főszabály szerint, ha a munkavállaló az érvényesítési időszak alatt munkahelyet vált, az új kifizető az érvényesítési időszak végéig igénybe veheti az adókedvezményt, akkor is, ha a természetes személy foglalkoztatása nem folyamatos. A harmadik állam állampolgára után augusztusra a kedvezményt az új kifizető is érvényesítheti, akkor is, ha a munkáltatóváltás 2023. augusztus 14-én vagy azután történt.

A munkáltató (ideértve az új kifizetőt is) szeptemberre már nem érvényesíthet kedvezményt harmadik állam állampolgárának minősülő munkavállaló után, a korábban kiállított igazolás alapján sem.