Komoly átalakításon esik át a 35-ös főút Debrecenben

Az elmúlt időszakban két jelentős infrastrukturális forrás vált elérhetővé Debrecenben. A mintegy 112, illetve 175,5 milliárd forint értékű csomagokban többek között vasúti, vízügyi és közútfejlesztési projektekre kerül sor – írja a Magyar Építők oldala.

Mint írják, többek között a 35-ös főút négynyomúsítására tervezési közbeszerzési eljárás indul el 2023. harmadik negyedévben. Egy, a leírásnak megfelelő kiírás meg is jelent szeptember 4-én az uniós közbeszerzési értesítőben. A 35-ös utat kétszer két sávosra bővítenék, ehhez keresnek tervezőket.

Az építkezés egyrészt a közeli BMW-gyár és a környező üzemek gazdasági tevékenységéhez is fontos, a józsai agglomeráció lakóinak is jól jön, valamint Debrecen közlekedését általánosan is javítja