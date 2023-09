Lehullt a lepel a Google újdonságáról

Problémákat tudunk megoldani a generatív nyelvi modellekkel, ugyanakkor veszélyei is vannak, ugyanis hallucinál – világított rá az Indamedia által megrendezett AI Summit konferencián Petra Viola. A Google Cloud AI csapatának fejlesztési igazgatója a techóriás generatív irányú termékét is bemutatta, amely segít az AI-hallucinációk visszaszorításában, és tartalmakat is lehet vele készíteni.