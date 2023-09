Tomán Szabina az Indexnek: nem a pozíciónak, hanem Novák Katalinnak mondtam igent

A Toman Lifestyle Kft. alapító-tulajdonosa, üzletasszony, befektető az Indexnek adott interjúban beszélt többek között arról, hogy

milyen témákban ad tanácsot a köztársasági elnöknek;

a magyar nők boldogulásáról;

mennyit fektetett be a Cápák között műsorban;

miért indít ismét mentorprogramot női vállalkozóknak, és mivel tudja leginkább támogatni őket.

Ahogy közelítünk XII. kerületi irodádhoz, szembetűnő az épület falát díszítő óriási Tomán-felirat. Amikor megérkezik az épülethez és látja rajta a saját nevét, van olyan érzés Önben, hogy „kész az életműve, felépítette, amit szeretett volna”?

Amikor épp nem vagyok jó passzban, akkor erőt merítek belőle, hogy hosszú évek munkájával felépítettem egy vállalkozást, a saját brandemet, amin keresztül sok embernek tudtunk segíteni. De még korántsem érzem késznek, bőven vannak még álmaim az üzleti életben. A nagy álom még hátravan, az azt megvalósító projektnél 2024-ben dördül el a startpisztoly.

Elnöki testvériség

A nyilvánosság egy Facebook-bejegyzésből értesült arról, hogy Novák Katalin elnöki tanácsadói csapatát erősíti. Hogyan érkezett a megkeresés?

Hivatalos levél formában érkezett. Novák Katalinnak mondtam igent. Furcsának tűnhet a posztjával egy kalap alatt említeni a sisterhood (női testvériség) szót, de szerintem jelenleg ő az a hiteles és tudatos nő, aki segíthet a magyar nőknek, akik jelenleg vállalkozóként vagy munkavállalóként úgy érzik, hogy hátrányt szenvednek.

Olyan területeken tudja kamatoztatni tapasztalatát immár köztársasági elnökként, amiket korábban családokért felelős tárca nélküli miniszterként vett a szárnyai alá. Kimondottan örülök annak, hogy ezt le tudjuk fordítani a női munkavállalók nyelvére és lehetőségeire.

Milyen témákban kéri ki a véleményét, ad tanácsokat?

Főként a női munkavállalók helyzetét javító kérdésekben fogalmazok meg javaslatokat. Van bőven tennivaló, azonban ez egy hosszú folyamat. Tapasztalataim szerint sok olyan lehetőség áll a nők rendelkezésére, amivel nem élnek, mert nem szereznek róluk tudomást. Továbbá nyomon követem akár a nemzetközi gyakorlatból is implementálható példákat. Forró téma a szülési szabadságról visszatérő munkavállalók felzárkóztatása, valamint a szabadságok kiadásának anyagi vonzata a munkáltatók részéről is. Egy vállalkozónak ilyen akadályokkal nem egyszerű szembenéznie a havi kihívások mellett, mivel hiányuk akár a cég növekedését is megakaszthatja. Olyan költségek jelenhetnek meg egy babát vállaló nőnél, akit egyébként pótolni szükséges, amelyet a magyar vállalati kultúra még nem tanult meg beilleszteni a kiadásaiba. Ezen a területen az állami szerepvállalás mellett nagy szükség van az edukációra is. Egy kis lépés is segítség lehet, nemcsak a női munkavállalóknak, hanem a vállalkozóknak, így a gazdaságnak is.

Van-e összefüggés a tanácsadói szerep, illetve aközött, hogy már nem foglal helyet a nem épp kormánypárti RTL Cápák között című műsorának befektetői között?

A saját vállalkozásom mindig is mindennél fontosabb volt. A négy évad alatt több vállalkozó mellé szegődtem, mert ez egy elvárás is, hisz azért ülünk ott, hogy befektessünk. Én pedig sokszor nemcsak pénzt adtam, hanem az időmet vagy a kapcsolati hálómat is. Nekem a saját családom és a Toman Lifestyle a legfontosabbak, a helyes hangsúlyok pedig úgy vannak meg az életemben, ha rájuk fókuszálok.

A műsor készítői is úgy búcsúztak tőlem, hogy aki egyszer Cápa volt, az örökké Cápa marad.

A Munka törvénykönyve, bár definíció szerint továbbra is védi a gyesen vagy gyeden lévő kismamákat, ám megkönnyítette a munkáltató dolgát, amennyiben mégis meg szeretne tőlük szabadulni. Nincs ennek egy olyan kicsengése, hogy bár vitathatatlanul történnek előrelépések a nők helyzetét illetően, de két lépcsőfok megtétele után egyet visszalépünk?

A pontos jogalkotói szándékot nem ismerem, nem tisztem a jogot értelmezni és magyarázni. De a saját cégem életéből hozok egy példát. A termékfejlesztéssel foglalkozó kollégánk elment babázni, először csak néhány órában tért vissza, októbertől teljes munkaidőben. Közben felvettem a helyére valakit. Történetesen ő is egy nő, egyébként az a korosztály, akiket a munkáltatók már nem is szeretnek alkalmazni, holott remek munkaerők, 50 pluszos. Iránta is felelősséget vállaltam. Ugyanazt a munkakört most ketten töltik be, és én szerencsés vagyok, mert a cégemben van annyi növekedési potenciál és fedezet, hogy ezt megengedhetem.

Védeni kell a kismamát, a helyére felvett új munkaerőt, és ugyanúgy a munkáltatót is. Rendkívül rugalmasan kell állni a kihívásokhoz minden üzleti szereplőnek, munkáltatónak, munkavállalónak.

Az ideális, ha a női munkaerőre nem rizikófaktorként néznek. Ha eddig azért nem vett fel egy gyerekvállalás előtt álló nőt a munkáltató, mert úgy tekintett rá, mint akitől soha nem lehet majd szabadulni, az a korábbi szabályozás szomorú következménye volt.

Hasonló gondolatmenet sejlik fel a családtámogatási rendszernél, aminek átalakításával a 30 feletti nők a jövő évtől már nem igényelhetnek babaváró hitelt. Miként értékeli a változást?

Az első gyerekemet 30 alatt, míg a másodikat 38 évesen vállaltam. Mindkettőnek volt előnye és hátránya is. Harminc felett már nem szorultam én magam sem annyi segítségre, mint korábban, és ezt vélelmezheti egy jogalkotó is.

Ez egy érzékeny téma, a szemléletformálás ezen a területen sem elhanyagolható. Fontos lenne tudatosítani azt, hogy a családtervezésbe ne a lakhatási problémájuk miatt vágjanak bele, egzisztenciálisan és mentálisan megteremteni ehhez a megfelelő feltételeket a mi feladatunk, ha ezt az állam valamilyen formában támogatja, az sokaknak jelent valóban nagy segítséget, mert lehet, hogy tényleg csak pont erre volt szükségük.

Továbbra sem fél a víztől a cápalány

A Cápák között új évada szeptember elején már személye nélkül indult el, milyen volt kívülről szemlélni a műsort?

Vegyes érzések játszódtak le bennem. Megpróbáltam kívülállóként nézni, ám elfogult vagyok mind a csapattal, mind a műsorral kapcsolatban. Örömmel tölt el, hogy két nő is helyet kapott a befektetők között. A visszajelzésekből tudom, hogy az én jelenlétem is hatással volt a női vállalkozókra, és arra számítok, hogy ez még nagyobb lendületet kap azzal, hogy kiegyensúlyozottabb lett a nemek aránya a cápák között.

Az előző, ötfős befektetői csapatban egyedül volt nő. Ez jól szimbolizálja, hogy a nők nehezített pályán mozognak a vállalkozói életben a férfiakhoz képest?

A jelenlétemmel igyekeztem arra irányítani a figyelmet, hogy igenis fontos a nők jelenléte a vállalkozói szférában, a női szerepeket a vállalkozói mellett a munkavállalói szegmensben is erősíteni kell.

A nőknek nemcsak a családi, de a tárgyalóasztalnál is helyük van.

Fontos, hogy egy vállalkozó nő ne elférfiasodjon vállalkozóként, a női szerepkör új szemszögből való megvilágítására van szükség. Ahogy a családban, úgy a vállalkozói, munkavállalói szférában is partneri együttműködést kell megvalósítani a nők és férfiak között. Bízom benne, hogy az előző csapatban való szereplésemmel hozzájárultam ahhoz, hogy most már két nő ül a befektetők között.

Igent mondott volna a kizárólag női sofőrök által csak nőket fuvarozó Pink Taxi bizniszre?

Egy több országban működő formációról van szó, így számomra van létjogosultsága, főként mondom ezt annak fényében, hogy két lánygyermek édesanyja vagyok, és nagyobb biztonságban tudnám őket egy női sofőr mellett.

Mekkora összegben fektetett be az évadok során?

Összesen 63 millió forint értékben, de időközben voltak visszavásárlások, tehát egy folyamatosan mozgó összegről van szó. Van olyan, akivel még jelenleg is együttműködöm, olyan, aki részletekben vásárolja vissza a befektetésem által birtokolt tulajdonhányadot, illetve van olyan vállalkozás, amibe pénz helyett munkával szálltam be.

A tőkebefektetés vagy mentorálás segített többet ezeknek a startupoknak?

Egyértelműen utóbbi, kiegészítve a kapcsolati tőkével. Ezt hívják a befektetők smart money-nak, amely kifejezés azt takarja, hogy a vállalkozónak nem feltétlenül pénzinjekcióra van szüksége, hanem a cégépítés felgyorsítására a befektető kapcsolati rendszere által. Ezáltal lerövidíthető a sikerességhez vezető út, bár arra azért felhívnám a figyelmet, hogy egy vállalkozás, brand életében nincs kikövezett út a sikerhez, az ezen való haladás során pedig nem ugorhatók át a nagyobb kavicsok.

Tényleg rizikófaktor a nő?

A mentorálás során milyen különbségek mutatkoznak nők és férfiak között? Mindkét nemet ugyanazokon a nehézségeken kell átsegíteni, vagy mutatkoznak eltérések?

Amit mindenképp kiemelnék, mint különbség, az az önbizalom. A nőkkel ezen a téren több munka van, mint a férfiaknál. Egy nőben folyton ott motoszkál a gondolat, hogy meg merjem-e tenni, meg tudom-e tenni, mit szól hozzá a férjem, a családom, mi lesz, ha többet keresek, mint a párom, hogy fogom vinni a vállalkozást, hogyha gyermeket vállalok, és így tovább. A nők minden területen a precizitásra, a száz százalékra törekszenek, ami adott esetben a növekedést is lassíthatja. Sokszor, egy akár 80 százalékos ötletet is a piacra kell vinni, és majd menet közben fejleszteni, máskülönben valaki más valósítja meg, aki beéri a 80 százalékos állapottal.

A nők félnek lépni – legyen szó vállalkozásról, munkahely-, vagy épp karrierváltásról, családalapításról?

Határozottan igen a válasz, és ebben nem egyik napról a másikra lesz változás. Egy nő sok esetben érkezik félelemmel egy állásinterjúra, mert tudja, hogy rizikófaktor egy vállalat számára. Vagy azért, mert még családalapítás előtt áll, vagy azért, mert már van gyermeke, akiről gondoskodnia kell. Számos esetben félnek a vállalkozói székbe ülni, inkább a kiszámítható jövedelmet biztosító munkahelyen maradnak. Magyarországon kevés nő mer nagyot ugrani.

Azért indítja immár a második mentorprogramot, mert sokan keresték meg tanáccsal, vagy épp a mentorprogram hatására fordultak Önhöz sokan?

Sokan fordultak hozzám, hogy üljünk be egy kávéra, nézzem meg a portfóliójukat, és mit tanácsolok nekik. Ezek a kérések pedig egyre szaporodtak, szabadidő híján azonban több esetben kellett nemet mondani. Ekkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy a hatékony segítségnyújtás mögé egy keretrendszer kiépítése szükségeltetik – így született meg a mentorprogram. Fontos, hogy a jelentkezők egy előszűrésen mennek keresztül, közülük választjuk ki azokat, akiket végigkísérünk a sikerhez vezető úton. Fontos kiemelni, hogy elméleti tudás helyett gyakorlati tapasztalatokat osztunk meg a kiválasztott női vállalkozókkal, akik ezeket saját üzletük területén tudják kamatoztatni.

Válságálló a luxustermék

Nehéz gazdasági helyzet közepette beszélgetünk, a lakossági pénztárcák kiürültek, ezért az emberek visszafogják költéseiket. Ezt érzik a saját bőrükön?

A prémiumszolgáltatásokat nyújtó Toman Lifestyle-nál – bár régiónként változó, de – nem érzékeljük olyan mértékben a fogyasztás visszaesését. Ebben a szegmensben stabil vevőkörrel rendelkezünk, a működési stratégia ugyanakkor átgondolásra szorult. Megnyitottuk a webshopot, ennek fejlesztésére sokat áldoztunk az elmúlt 2 évben. Változtattunk a partnerhálózattal a szerződéses feltételeken, mert úgy vettük észre, hogy a vidéki vendégkörünk vásárlóereje valóban csökkent.

Mérföldkőnek tekintem, hogy a logisztikai központ, illetve a belvárosi Toman szalon már a saját tulajdonom, az elmúlt években pedig a felújításuk is lezajlott. Továbbá a csapatomat is bővítettem, új pozíciókba vettem fel embereket. Az árfolyam változott, a bérköltségek és úgy általában minden költség magasabb. Egy nagyon egyszerű példát hoznék: hirdetünk a Meta, Google platformjain keresztül. Ha eddig egy embert 100 forintból értük el, azt ma már 120-130 forintból csináljuk meg, mivel külföldi tulajdonú cégek lévén nem forintban határozzák meg hirdetési áraikat.

VAGY EMELED A TÉTET, VAGY TUDOMÁSUL VESZED, HOGY KEVESEBB PÉNZBŐL KEVESEBB EMBERT ÉRSZ EL.

A Toman-termékek nagy hányada Franciaországból érkezik, a korábbiaknál magasabb beszerzési áron. A magasabb költségeket azonban csak részben jelenítettük meg a termékek árában, vagyis a költségnövekedést nem terheltem rá teljes mértékben a fogyasztókra. Büszke vagyok rá, hogy egy magyar csapattal egy 30 napos tisztítóprogramot sikerült megalkotnunk, ami tavaly debütált a piacon. Ha nem esik vissza egy cég forgalma egy ilyen időszakban, akkor sem tud ugyanakkora profitot realizálni, pláne ha még fejleszt is, akár az informatikai rendszereit, akár ingatlanokat, akár új terméket.

A Toman Diet életmódprogram kapcsán nem tart-e az esetleges támadásokról, akár lejáratás, akár hivatalos vizsgálatok által? Kérdezzük ezt annak kapcsán, hogy Kasza Tibort is támadták, hasonló programjára is érkeztek már kritikus, annak hatásosságát megkérdejelező kritikák, Schobert Norbert nyakába pedig több tízmilliós bírságot akasztottak az Update miatt.

Ha félelmet éreznék a székemben, akkor nem ülnék benne. Ha valaki fél attól, hogy a konkurencia negatív színben tünteti fel, vagy tart a döntéseinek gazdasági következményeitől, akkor ne vállalkozzon, hanem nézzen más lehetőség után. Biztonságos játékosnak tartom magam a vállalkozásom pénzügyi működését tekintve, ezt képviselem termékportfólióm bővítése során. A konkurencia figyelését fontosnak tartom, ahogyan a vállalat megfelelő irányítását is. Hibákat mindenki követ el, korábban a termékeimnél is előfordult olyan eset például, amikor a gyártósoron a gép nem töltötte bele a pontos mennyiséget, vagy kisebb lett egy szelet térfogata. Kihívás ezeket a – sokszor nem is emberi tényezőket – azonnal orvosolni. De eddig még mindig sikerült.

Receptre fel van írva, hogy egy kezdő vállalkozó milyen hibákat követ el, ezektől nem kell félni, hiszen a hibák milyensége a fontos igazán.

Egy francia üzemben készülnek a termékeim, amelyek akár több hónapos fejlesztést is igényelnek. Sosem ígérünk olyat a fogyasztóinknak, amit előzetesen ne egyeztetnénk a jogászokkal, hogy megtehetjük-e a jelenlegi előírások szerint. Minden terméken nagyon pontosan feltüntetjük azt, amit előírnak. Én az említett két brand működésébe nem látok bele, az azonban biztos, hogy az élelmiszeripar folyamatosan változó elvárásainak nem egyszerű megfelelni.

(Borítókép: Tomán Szabina. Fotó: Szollár Zsófi / Index)