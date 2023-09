Hullámvasúton a kádári panelek ára

Bár mérséklődött a „panelőrület”, összességében még mindig a legkelendőbb ingatlantípusnak számítanak a magyarok körében. Bár nemrég még egymillió forintos négyzetméteráron is kínáltak panelt, az árak ereszkedése ebben a szegmensben is tapasztalható.

A korábbi évek ingatlanpiaci fellendülésének sokáig nyertesei voltak a panellakások. Ennek először a Covid tett keresztbe, mely az agglomeráció felé terelte a vevőket, de akadnak szakértők, akik szerint a mostani visszaesést is megérezték.

A panellakások továbbra is az egyik legolcsóbb megoldást kínálják lakhatásra, így sokak számára az egyetlen lehetőséget jelentik ebből a célból

– mutatott rá az Index számára eljuttatott felmérésében a Balla Ingatlan. Az elmúlt években volt olyan időszak, amikor kifejezetten népszerűvé is váltak, az áruk ennek következtében jelentős mértékben megugrott. Az év elején az Index is beszámolt arról, hogy olykor egyes lokációkban az egymillió forintot is elérte a panelek négyzetméterára.

Az előző egy évben a romló gazdasági helyzet és a befagyó hitelezés elviekben megint csak – a legolcsóbb ingatlanpiaci megoldás, vagyis – a panelek felé terelné a vevőket, ezzel kapcsolatban azonban még sincs teljes összhang a szakértői véleményekben.

Ami talán annak az eredménye, hogy összességében óriásit esett a kereslet a hazai ingatlanpiacon, ami a paneleknél is érezhető.

Mérséklődött a panelőrület

Az elmúlt egy év a panellakások megítélésében is hozott némi változást. A XIV. és XVI. kerületben az elmúlt hónapokban a korábbinál szerényebbé vált az érdeklődés, ugyanis mérséklődött az elmúlt éveket jellemző „panelőrület”.

Ami persze nem azt jelenti, hogy ne lenne rájuk vevő, hiszen

a kis méretű, másfél-két szobás lakások továbbra is a legnépszerűbb kategóriát jelentik a vevők számára, pont a megfizethetőségük miatt.

Ami az árakat illeti: felújított, használt, kétszobás panellakásokat már 40 millióért kaphattunk a XIV. és XVI. kerületben, illetve ha az ingatlan felújításra szorult, akkor akár már 35 millióért is.

A X. és XVII. kerületben már a rezsiváltozásokkal összefüggésben a korábban felkapottnak számító gázfűtéses, óhegyi, téglaépítésű lakásokat keresték kevésbé a vevők, miközben a távfűtéses ingatlanok iránt megnőtt az érdeklődés.

Ha Kőbányán piacra került egy 49 négyzetméteres, felújítandó panellakás 33,9 millió forintért, akkor azt akár egy hét alatt is értékesíteni lehetett, igaz, alku után csak 32 millió forintért. De ugyanez volt érvényes a nagyobb, 68 négyzetméteres alapterületű panellakások esetében is: egy 39,9 millió forintért meghirdetett ingatlan 38 millió forintért rövid időn belül vevőre tudott találni.

Dél-Budán is változatlanul a legkeresettebb lakástípusnak számítanak a panelek. Az 1–3 szobás panellakásoknál nem is lehet kínálati árcsökkenésről beszélni. Az alkuk viszont itt is nőttek, így volt arra példa, amikor egy felkapott dél-budai helyszínen 56 millió forintért hirdetett kétszobás, felújított, panelprogramos, korszerűsített, erkélyes panellakás végül 48 millió forintért kelt el.

Az 1 millió forintos hirdetési négyzetméterárat azonban még a legjobb adottságok esetében is ritkán fizetik meg a vevők a panellakásoknál Dél-Budán.

Összességében tehát azt lehet látni, hogy

a paneleket is elérte az általános ingatlanpiaci visszaesés, ugyanakkor a kedvező méret és szobaszám, a mérsékelt ár, valamint a rezsiváltozásoktól egyelőre nem érintett fűtési mód továbbra is vonzó célponttá teszi a panellakásokat a vevők körében.

De mivel itt is növekedett a kínálat – ami így meghaladja a keresletet –, a hirdetési árak stagnálása ellenére, a növekvő alkuk révén az eladási áraknál azért már ereszkedés tapasztalható ebben a szegmensben is.