Nagy meglepetés derült ki a magyarok 1%-os adófelajánlásairól

Írásukban emlékeztettek arra, hogy az 1 százalékos felajánlás továbbra is a civil szervezetek fontos bevételi forrása Magyarországon. Sok szervezet léte múlik azon, hogy a magánszemélyek rendelkeznek-e az adójuk 1%-áról. Közölték azt is, hogy

2023-ban a felajánlások száma mellett a felajánlott összeg is nőtt: több mint 15 milliárd forint jut el még idén a civil szervezetekhez.

Cikkük szerint mindez a NIOK által a NAV adataiból készített elemzésből derült ki. Eszerint összesen több mint 1,8 millió leadott érvényes nyilatkozat érkezett a civil szervezetek számára, ami azt jelenti, hogy a tavalyihoz képest kb. 26 százalékkal többen ajánlották fel az adójuk 1%-át.

„A növekvő összeg jelentősége idén különösen nagy, hiszen a gazdasági válság, az infláció, továbbá az egyre nehezebb megélhetési körülmények miatt csökkenő magántámogatások nagy terhet rónak a civil szervezetekre, amelyek működési költségeik fedezésében nagyrészt adományokra, támogatásokra vannak utalva. A 2022-es évben az energiaárak okozta megemelkedett terhek enyhítésében is minimális mértékben kaptak segítséget a civil szervezetek, ami tovább növelte a terheiket” – írták az oldalon.

Nagy meglepetések a harmadik helyen

Írásukban úgy fogalmaztak, hogy az idei év nagy meglepetése a Partizán nevű YouTube-csatornát működtető Partizán Rendszerkritikus Tartalom-előállításért Alapítvány.

Ők ugyanis idén gyűjtöttek először, és rögtön a 3. legnagyobb összeget kapták 191 millió forinttal.

„Érdekes és örömteli, hogy az első 20 szervezetnél a felajánlott összeg minden esetben nőni tudott 2022-höz képest – írták, megjegyezve, hogy negatív meglepetések is akadtak, mivel „olyan szervezetek is bekerültek a legtöbb felajánlást kapó szervezetek közé, amelyekkel kapcsolatban az elmúlt években komoly átláthatósági problémák merültek fel”. Hozzátették mindemellett, hogy a legtöbb szervezet átláthatóan működik, jó részük az Etikus Adománygyűjtő Szervezetek tagja is.

A NIOK adatai szerint az egy civil szervezetre eső felajánlók átlagos száma 2023-ban 62 volt, az egy civil szervezetre jutó felajánlás átlagösszege pedig 519 576 forint volt. Legtöbben – összesen 40 556-an – az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére ajánlották fel az 1%-ukat. A kedvezményezett civil szervezetek száma 29 505 volt, ez 710-zel több a tavalyinál.