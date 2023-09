A GKI darabokra szedte Orbán Viktor nagy tervét

Orbán Viktor idén márciusban, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évnyitóján beszélt arról, hogy Magyarországon munkaerőhiány van, és ennek orvoslásához több százezer külföldi vendégmunkásra lenne szükség szerinte,

Az a helyzet, hogy az iparpolitikai számok szerintem stimmelnek, Magyarországnak a következő egy-két évben szüksége lesz 500 ezer új munkaerőre. Ez rengeteg kérdést vet fel, nagyon határozottnak kell lenni. A gazdasági észszerűség csak az egyik szempont. Ha önök láttak már vendégmunkásokkal megterhelt nyugati országokat, láthatják, milyen dilemmákkal kell szembenézni

– fogalmazott akkor. Később az Indexen szakértőket is kérdeztünk arról, hogy mi állhat ennek a szükségletnek a hátterében.

Most a GKI Gazdaságkutató készített egy vizsgálatot arról, hogy valóban szükség van-e 500 ezer vendégmunkásra Magyarországon. Ők arra jutottak, hogy

bőven van tartalék munkaerő itthon is, és érdemes lenne az ő képzésükre több pénzt fordítani.

Az azenpenzem.hu szerint a GKI egyrészt arra hivatkozott, hogy 2022-ben 284 ezer munkanélküli volt Magyarországon. Véleményük szerint ők olyan réteg, akik dolgoznának, de kisebb-nagyobb segítségre lenne szükségük a munkába álláshoz. Rajtuk kívül viszont

van további 1,3 millió fő, aki gazdaságilag nem aktív.

Ők azok, akik még tanulnak, vagy például tartós betegség miatt nem dolgoznak. A GKI szerint ebből a két forrásból biztosítani lehetne a hiányzó 500 ezer főt, ráadásul a keresetük itthon maradna, a hazai gazdaságot erősítve.

Az intézet szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád vármegyében van a legtöbb szabad munkaerő, de Borsod-Abaúj-Zemplénben, Békésben és Somogyban is sokan keresnek munkát. Sőt, az érintett népesség 3 százaléka Budapesten is munkát keres. Viszont Hajdú-Biharban például kevesebb a tartalék, ami szerintük azt jelzi, hogy nem Debrecent és környékét kellene iparosítani.

A GKI arra is kitért, hogy a kormány 2010 és 2022 között 966 milliárd forintnyi támogatást adott a Magyarországra érkező multiknak, viszont a hazai munkaerő átképzését ehhez képest nagyságrendileg jóval kisebb mértékben támogatták. Szerintük a kormány jobban tenné, ha a külföldi vendégmunkások behozatala helyett több pénzt fordítana a hazai munkaerő képzési programjaira, és nagyobb mértékben támogatná a munkaerőpiacra visszalépést, illetve a részmunkaidős foglalkoztatást is, amely jobban meg is térülne a multik támogatásánál.