Óriási bejelentés érkezett, minden megváltozik a Dunaferrnél

„A Liberty Steel Group és a kínai CISDI Engineering Co. a szerdán partneri megállapodást kötött. Ennek célja, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal együttműködésben előkészítsék a Dunaferr Acélművek termelésének szén-dioxid-mentesítését” – tájékoztatott erről a két érintett vállalat. A Liberty és a CISDI olyan szén-dioxid-mentesítési tervet dolgoz ki és hajt végre, amelynek keretében

A tervek szerint egy új, 150 tonna kapacitású elektromos ívkemencét telepítenek, amelyet a CISDI szállítana. A beruházás megvalósítása az Európai Unió szabályozási hatóságának jóváhagyásától függ. A korszerű kemence a jelenleg elérhető legújabb, energiahatékony technológiát képviseli, amely lehetővé teszi a nyersanyagok rugalmas betáplálását. Mindez jelentősen növeli a Dunaferr versenyképességét – összegezték.

A Liberty és a CISDI viseli az elsődleges felelősséget a projekt műszaki megvalósításáért, míg a Gazdaságfejlesztési Minisztérium vállalta, megvizsgálja a megvalósításának támogathatóságát az adminisztratív folyamatok könnyítése révén. Az acélmű üzemeltetője és az ívkemence beszállítója mellett a minisztérium bevonása az együttműködésbe biztosítja a dekarbonizációs terv hatékony végrehajtását. Így ennek keretében a Liberty és a CISDI Budapesten a gazdasági tárca felső vezetői jelenlétében aláírták az együttműködés feltételeit rögzítő szándéknyilatkozatot.

Sanjeev Gupta, a Liberty ügyvezető elnöke elmondta: „A globális tevékenységünkben gyors ütemben állunk át az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású technológiákra, és ugyanezt kívánjuk tenni a Dunaferrnél is. Tapasztalatból tudjuk, hogy a gyors átmenethez világszínvonalú technológiai partnerek támogatására, a megfelelő finanszírozási struktúrákra és egy támogató hozzáállású kormányzatra van szükség, ezért is olyan fontos e csoport megalakulása. Bizakodva tekintünk az együttműködés elé, amelynek során a CISDI-vel és a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal közösen kidolgozzuk azokat a terveket, amelyek megvalósításával a lehető leggyorsabban fenntartható és versenyképes pályára állíthatjuk a dunaújvárosi acélművet”.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter pedig kijelentette, hogy „az elmúlt évben nagy utat tettek meg, hiszen – míg a korábbi felelőtlen vezetés hanyagsága miatt több ezer munkahely került veszélybe, sőt tavaly decemberben még a szénellátás sem volt biztosított a gyárban – addig mára már egy olyan megállapodás aláírásának lehetünk szemtanúi, amely az acélipar jövőjét jelentő zöld acélgyártást alapozza meg Dunaújvárosban”.

Ezzel több ezer munkahely kerülhet hosszú távon is biztosabb, kiszámíthatóbb helyzetbe. A Dunaferr szerepe ráadásul nemzetgazdaságilag is kiemelt, hiszen a hazai acélgyártás hozzájárul a gazdasági szuverenitás növeléséhez is