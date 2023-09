Tovább várhatunk az uniós pénzre, mint azt bárki is gondolná

Az ötödik Orbán-kormány egyik vállalása volt tavaly áprilisban, hogy a múlt év végéig minden szinten dűlőre jut az Európai Bizottsággal, így végre beindulhat érdemben is a 2021–2027-es ciklus. Néhány köztes állomást követően, miután a vita tovább húzódott, lényegében azt üzente a kabinet, hogy legkésőbb 2023 végén, 2024 elején már nemcsak centenként csöpög a támogatás a brüsszeli pénzcsapból, hanem valósággal ömlik ránk az uniós forrás, vagyis az állami érdekeltségű beruházások mellett a magyar gazdaság gerincét adó kis- és középvállalkozások is elkezdhetnek végre érdemben pályázni.

Ehhez képest Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, akinek a portfóliójába tartozik az európai uniós források felhasználása, az Economxnek adott interjúban új célt vetített előre: „2024. május 1-jén úgy ünnepeljük az európai uniós csatlakozás 20. évfordulóját, hogy a nekünk járó források már jönnek, és az Erasmus-ügy is rendben lesz.”

Ugyanakkor Navracsics legújabb forgatókönyve azt jelentené, hogy hamarabb jön a pénz, mint hogy lebonyolítsák az önkormányzati s egyúttal az európai parlamenti választásokat. A cél világos, ugyanakkor nem mindenki ért egyet annak megalapozottságával.

– mondta az Indexnek Essősy Zsombor, a Magyarok a Piacon Klub elnöke, egyben a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója. Vagyis hatalmas a tétje diplomáciai fronton a következő heteknek. Lényegében az múlik a soron következő tárgyalásokon, hogy akár már a karácsonyfa alá kerüljön a magyar vállalkozások által régóta várt uniós forrás, vagy folytatódjon a maratoni böjt, és csak a 2024. június 6–9-i EP-választások után kerüljön pont a vitás kérdésekre. Nagyon nem mindegy.

Az évek óta éhező hazai kkv-szektornak úgy kell az uniós támogatás, mint egy falat kenyér, hiszen az energiaválsággal súlyosbított ínséges idők „segítettek” felélni az önerőt, a pályázati pénzt pedig nem reális ilyen magas kamatok mellett banki hitellel kiváltani. Tiszta sor, hogy az előremenekülést célzó beruházási szándék előtt most finanszírozási akadályok tornyosulnak, ugyanakkor az utóbbi időszakot meghatározó extrém inflációs környezet a fejlesztéspolitikai szakértő szerint más jellegű problémakörre is rávilágít.

Ki kell mondani, hogy ha hirtelen beáramlik az országba több ezer milliárd forintnyi uniós pénz, annak árnyoldala is van: tovább fűtené az év elején tetőzött inflációt. Az építőipari vállalkozások hirtelen elkezdenek dupla áron dolgozni, beleértve az építőanyag-gyártókat is. Még ha csalódottak, frusztráltak is a magyar cégek, élen a termelő-gyártó iparvállalatokkal, ezekkel a kockázatokkal is számolni kell