Orbán Viktor: Novemberben átlagosan félhavi nyugdíj-kiegészítés érkezik

„Novemberben átlagosan félhavi nyugdíj-kiegészítést fizetünk az időseknek” – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor egy, a közösségi oldalán megjelent videóban elmondta, vasárnap lesz az idősek világnapja, ezért ebből az alkalomból a kormány szerdai ülésén fontos döntést hozott.

„Még 2010-ben megállapodtunk, hogy a nemzeti kormány megőrzi a nyugdíjak értékét. Garanciát vállaltunk, nem fordulhat elő az, ami a Gyurcsány-korszakban történt, hogy elvettek egyhavi nyugdíjat a nyugdíjasoktól” – tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte, ezért a nyugdíjak mértékét mindig megőrizték, és ha jól ment az ország szekere, még nyugdíjprémiumot is tudtak fizetni. Hangsúlyozta, hogy ezt a vállalását a kormány a Covid-járvány és most, az ukrajnai háború idején is teljesíteni tudja.

Az idei évben az infláció magasabb volt a vártnál, ezért csak úgy tudjuk megőrizni a nyugdíjak értékét, ha nyugdíj-kiegészítést fizetünk. Ezért novemberben átlagosan közel félhavi nyugdíjjal többet visz majd a postás

– jelentette ki a kormányfő.

A kormány legutóbb január 1-jén emelte a nyugdíjakat, akkor 15 százalékkal. A kormányfő akkor a döntést azzal indokolta, hogy az „elhibázott brüsszeli szankciók” miatt egész Európában tombol az energiaválság. Akkor úgy fogalmazott: a kormány célja, hogy megőrizze a nyugdíjak értékét. Magyarország Kormányának hivatalos oldalán azonban azt ígérték,

ha augusztusban az látszik, hogy 15 százaléknál magasabb lesz az infláció, akkor a kormány novemberig kifizeti a különbözetet a nyugdíjasoknak.

A bejelentés nem érhetett mindenkit meglepetésként, hiszen Farkas András nyugdíjszakértő beszélt korábban arról, hogy feltétlenül szükség van kiegészítő nyugdíjemelésre novemberben. Ennek pontos mértékéről – mint mondta – szeptember végén dönt majd a kormány, így a novemberi nyugdíjak már emelt összegben érkezhetnek. A szakember arról is beszélt korábban, hogy a nyugdíjas-infláció elérheti a 18 százalékot, vagy akár 18,5 százalékig is emelkedhet.