Varga Mihály elárulta, mikor tárgyalhatja a parlament az új adót

Magyar nagyvállalatok vezetőivel egyeztetett Varga Mihály pénzügyminiszter a globális minimumadóról szóló uniós irányelv hazai átültetéséről. A megbeszélésen a tárcavezető hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a magyar adórendszer versenyképességét a globális minimumadó ellenére is megőrizze, és a cégek továbbra is Európa egyik legalacsonyabb közterhét fizessék – áll a Pénzügyminisztérium közleményében.

Az OECD 2019-ben tűzte napirendre a globális társasági minimumadó bevezetését, az erről szóló irányelvet az Európai Unió is elfogadta, amelyet Magyarországnak is át kell ültetnie jogrendjébe január 1-ig – emlékeztetett erre Varga Mihály. A pénzügyminiszter arra is kitért, hogy mivel az európai országok közül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a társasági adó szintje, a szabályozás adóemelést jelentett volna hazánkban, ezért a tárgyalások során mindvégig a magyar érdekekért küzdöttünk.

Varga Mihály: A kormány kettős célt követ

Majd hangsúlyozta, a szabályok finomításában Magyarország a régió legaktívabb országaként vett részt, amelynek eredményeként sikerült elérnünk, hogy a beruházások kedvezményben részesülhessenek, és a Magyarországon megfizetett adók széles körét figyelembe vegye a szabályozás.

Az irányelv átültetése során a kormány kettős célt követ; egyrészt ha többlet-adókötelezettség keletkezik, akkor az teljes mértékben Magyarországot illesse, másrészt a vállalkozások adminisztrációs terhe a lehető legkevésbé növekedjen

– tette hozzá a tárcavezető, aki kiemelte azt is, hogy a kormány a globális minimumadó szabályozását is úgy alakítja ki, hogy Magyarország továbbra is vonzó befektetési környezetet biztosítson a vállalkozások számára, és a keletkező jövedelmek kizárólag Magyarországon adózzanak. Akkor keletkezik globális minimumadó-kötelezettség,

amikor egy államban a multinacionális vállalat tényleges jövedelemadójának mértéke 15 százalék alatti.

Illetve azon vállalatcsoportok érintettek, amelyek konszolidált bevétele 750 millió euró, azaz mintegy 280-300 milliárd forint feletti a megelőző négy évből legalább két évben.

A Pénzügyminisztérium a globális minimumadóról szóló uniós irányelv részletszabályait – az érintett vállalatok javaslatainak figyelembevételével – az őszi adótörvényekkel egy időben nyújtja be az Országgyűlésnek.