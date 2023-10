Új autómegosztó érkezik Magyarországra, de mégsem

A Wallis Autómegosztó utolsóként lépett a ShareNow-val a carsharingpiacra, 2022 végére azonban piacvezetővé vált az árbevétel tekintetében.

A vállalat október 24-ével saját autómegosztó szolgáltatást indít wigo márkanéven. Ezen a napon megszűnik a ShareNow szolgáltatása Magyarországon, ügyfelei pedig – a magánszemélyek ugyanúgy, mint a vállalatiak – automatikusan wigo-felhasználókká válnak.

Ehhez elég letölteniük a wigo alkalmazását, amely iOS-en és Androidon egyaránt elérhető, és egy jelszóváltoztatás után használatba vehető. A megújuló szolgáltatás bővített kedvezményeket és rugalmas, automatizált csomagválasztást is biztosít a felhasználóknak. Emellett azok a felhasználók, akik a mai napig a ShareNow-ra regisztráltak, külföldön továbbra is igénybe tudják venni a szolgáltatást.

„Célunk, hogy a ShareNow 100 ezer fős magyarországi felhasználótábora október 24-től zavartalanul élvezhesse tovább a megújuló autómegosztó szolgáltatásait új funkciókkal és applikációval, a megszokott autókkal és zónával” – mondta Koralewsky Márk, a cég vezérigazgatója. A wigo carsharing egyértelmű célja az elmúlt évek növekedési ütemének fenntartása, hiszen a nyugat-európai tapasztalatok azt mutatják: a nagyvárosok élhetőbbé tételéhez egyre inkább hozzájárul az autómegosztás, amellyel akár hét-tíz saját használatú jármű is kiváltható a városi forgalomban.

„Rendkívüli rugalmassága arra is alkalmassá teszi a carsharinget, hogy a közösségi közlekedés más eszközeivel kombinálva legyen része a hatékony városi mindennapoknak” – véli Koralewsky Márk, amihez az itthoni támogató szabályozási környezet is elengedhetetlen. Ehhez jó példával szolgálhat, hogy Nyugat-Európában és a régióban is egyre több nagyváros ismeri fel az autómegosztás előnyeit, és integrálja közlekedési infrastruktúrájába a szolgáltatást. Ennek támogatása minden felhasználó és városlakó érdeke, a szolgáltatás ugyanis szignifikánsan kevesebb autót eredményezhet az utakon, ami egyszerre jelent kevesebb dugót és több szabad parkolóhelyet.

A carsharing jelentette mobilitási alternatíva a saját autó beszerzésének és fenntartásának drágulásával párhuzamosan egyre költséghatékonyabbá válik.

Az újonnan regisztrálók október 24-től tudnak csatlakozni a wigóhoz, amelynek a főváros mellett az agglomerációban is komoly tervei vannak: a közel 100 négyzetkilométeres szolgáltatási területet olyan, folyamatosan növekvő külső zónák egészítik ki, mint Budakalász, Budaörs, Dunakeszi vagy Érd. A szolgáltatás kimagasló eredményeket produkált 2022-ben: az autókkal az egy évvel korábbinál kétszer több kilométert tettek meg a felhasználók, jelentősen nőtt az ügyfélszám és a flottaméret is.