Szijjártó Péter szerint van egy terület, ahol Európa-bajnokok vagyunk

„Nos, azt hiszem, mindenfajta nagyképűség és túlzás nélkül, pusztán a tényekre alapozva is nyugodtan mondhatjuk, hogy Magyarország ennek az elektromos autóipari átalakulásnak az Európa-bajnoka lett, és ott vagyunk a világ éllovasai között is” – jelentette ki Szijjártó Péter hétfőn Debrecenben. A külgazdasági és külügyminiszter szerint hazánkban adott a lehetőség a nyugodt keleti-nyugati együttműködésre.

„Magyarország példája bizonyítja, hogy nemcsak lehetséges, de az egymásrautaltság miatt törvényszerű is a gazdasági együttműködés Kelet és Nyugat között, s ráadásul ennek rendkívül pozitív hatásai vannak” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Debrecenben. A tárcavezető a BMW képzési központjának átadó ünnepségén arról számolt be, hogy szeptemberben megkezdte hároméves tanulmányait az első száz hallgató, a német cég debreceni gyárának jelenlegi és leendő munkatársai a létező legmodernebb technológiák használatát tanulják meg.

Korábban György László kormánybiztos is rávilágított elemzésében, hogy Magyarország egyfajta találkozópontja a mérnöki kiválóságot képviselő Nyugatnak, illetve a csúcstechnológiában élen járó és a zöldátálláshoz szükséges nyersanyagokat kontrolláló Keletnek.

Kiemelte, hogy a magyar emberekbe vetett legmagasabb fokú bizalom jele, hogy a BMW épp hazánkba telepíti az új, jelenleg még nem létező, kizárólag elektromos platformú gyártást. A BMW, a kormány és Debrecen közötti együttműködés pedig biztosítani fogja azt, hogy ehhez mindig rendelkezésre álljon a munkaerő kellő számban. A kormány 25 milliárd forintot biztosított az egyetem számára, hogy kibővítsék a műszaki mérnöki kar kapacitásait, és hogy új járműtechnikai kutatóintézet jöjjön létre.

Az itt tanuló fiatalok által Magyarország általános versenyképessége is jelentős mértékben növekedni fog, ami kiemelt jelentőséggel bír a mostani időszakban, amikor is a beruházásokért elképesztően éles harc zajlik a világban

– hangsúlyozta. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az elmúlt egy-másfél évtized a válságok időszaka volt, az utóbbi években pedig kétszer is a feje tetejére állt a világgazdaság, de van egy olyan folyamat, amit semmi nem tudott megakasztani: az autóipar elektromos átállása.

A világ élvonalába kerültünk a miniszter szerint

„Hogy mely ország tartozik majd az új korszak nyertesei vagy vesztesei közé, az alapvetően azon múlik, hogy melyik ország hogyan tud bekapcsolódni a globális autóipari forradalomba, melyik ország hogyan tudja kivenni a részét az új autóipari korszakból" – jelentette ki a miniszter az eseményről tudósító MTI szerint.

- fogalmazott Szijjártó Péter, majd leszögezte, ez annak köszönhető, hogy a nyugati és a keleti, s elsősorban a német és a kínai cégek megtalálták Magyarországon a nyugodt együttműködés lehetőségét. Három további sikertényezőt emelt ki a miniszter:

Az európai viszonylatban legalacsonyabb adók,

a legversenyképesebb európai beruházási környezet,

a kölcsönös tiszteletre alapuló külpolitikai stratégia.

A miniszter fontos mérföldkőnek nevezte a BMW debreceni beruházását, miután ezzel már mindhárom német prémium autómárkának lesz gyára Magyarországon. Ráadásul a szavai szerint ez hatalmas kínai beruházásokat is indukált, amit tanúsít, hogy

mára a világ tíz legnagyobb keleti akkumultárgyártójából öt is elkötelezte magát hazánk mellett.

A miniszter kiemelte, hogy munkahelyek jönnek létre tömegével, és a legmodernebb technológia kerül alkalmazásra. „Éppen ezért Magyarország kormánya minden olyan törekvést ellenez, amely arra irányulna, hogy e teljesen természetes kelet-nyugati munkamegosztást valamilyen mesterséges eszközökkel, politikai vagy ideológiai okokból elvágják" – jelentette ki. Végül pedig hangsúlyozta, hogy az autóipar elektromos átállása már eldőlt, enélkül pedig lehetetlen is lenne teljesíteni a klímacélokat, minthogy a közúti közlekedés adja a károsanyag-kibocsátás nagyjából 14 százalékát. Arra is kitért, hogy a hazai autóipar termelési értéke tavaly először haladta meg a 10 ezer milliárd forintot, ami mögött kiegyensúlyozott, stabil növekedés van, amit az is bizonyít, hogy az idei év első nyolc hónapjában újabb 20 százalékos bővülést regisztráltak.