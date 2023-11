Számít a méret, de nem úgy, ahogy eddig hittük

Minél kisebb a lábnyom, annál jobb. Az energiamegtakarítás mára morális és stratégiai kérdéssé vált – állapította meg Győri Gyula, a CPI Facility Management vezetője. Kifejtette: a 21. századi ingatlankezelőknek fel kell ismerniük, hogy ma már csak szolgáltatásfókuszú, a fenntarthatóságra is nagy hangsúlyt fektető üzemeltetési stratégiával lehet elnyerni a bérlők bizalmát.

A globális ingatlankezelőknek a pandémia és az energiaválság hatására teljesen át kellett alakítaniuk az üzemeltetésről vallott gondolataikat és stratégiájukat, hogy fenntartsák cégük pozitív egyenlegét, illetve a bérlőikkel ápolt jó kapcsolatot. Így tett a CPI Facility Management (CPI FM), a hazai kereskedelmi ingatlanpiac egyik vezető szereplője, a CPI Hungary leányvállalata is.

Szolgáltatások és élmények

Győri Gyula úgy fogalmazta meg a lényeget, hogy az ingatlanüzemeltetés világa egyre inkább a szolgáltatás- és élményalapú folyamatok felé halad. „A CPI FM eleinte kényelmesen működő cég volt, mostanra viszont folyamatosan új célokat kitűző, változásokat megélő vállalattá vált. Mi a folyamatos változással hangoljuk rá magunkat a bérlői igényekre” – mutatott rá a szakember.

Egy átlagos dolgozó számára már nem számít különlegesnek, ha bejárhat egy normális felszereltségű bérleménybe, és napi nyolc órát eltölthet az irodában. Pozitív légkört sugárzó, szolgáltatásbarát és a fenntarthatóságra is összpontosító helyiségekre vágynak az emberek, és ezt csak megfelelő minőségű üzemeltetéssel lehet elérni.

Egy ingatlankezelő cégnek Győri Gyula olvasatában erkölcsi kötelessége, hogy magas minőségű üzemeltetési tudással adjon bérbe épületeket. Hogy ezt miként lehet elérni?

Mi a tegnapi működtetési tapasztalatokból készítünk sok-sok adatot, és ezek alapján tudjuk javítani a holnapi szolgáltatások színvonalát.

Minél kisebb a lábnyom, annál jobb

A dolgozók komfortszintjének alakulását ma már nemcsak maga az irodai környezet és a benti szolgáltatások, hanem az épület természetre gyakorolt hatása is befolyásolja. Az üzemeltetőknek ezt is figyelembe szükséges venniük, és úgy kell megtartaniuk, növelniük a kényelmi színvonalat, hogy egyre kisebb környezeti lábnyomot hagyjanak maguk után.

Nem mellesleg a bérlők bizalmát is növeli, ha a bérbeadó hosszú távon fenntarthatóvá, olcsóbbá képes tenni a működést.

A tapasztalat azt mutatja, a nagyobb bérlők számára ma már alapvetés, hogy minél zöldebbek legyenek, ez az üzleti modell része, és vonzerő a leendő munkatársak számára is. A piac némiképp kierőszakolta a zöldebb működést. Az energiamegtakarítás az üzemeltető cégek számára egyúttal morális kérdés, másrészről stratégiát kell hozzá alkotni.

A CPI-nál bevezettük a zöld szerződést, bérlői fórumokat tartunk, ahol elmagyarázzuk, miért változtatunk például az energiabeszerzésben, miért telepítünk napelemeket, hőszivattyút. Átláthatóvá tesszük számukra a mindennapi folyamatainkat. Csak a bérlőkkel közösen tudunk fenntartható célokat kitűzni. Az energiakrízis növelte az egymásrautaltságunkat, ők is jobban érzik, hogy gazdasági szükségletté vált a fenntarthatóbb működés

– mondta Győri Gyula. Az energiafogyasztás a célzott beruházások mellett hatékonyan csökkenthető, ha munkaidőn kívül a szellőztetési, hűtési, fűtési rendszereket alacsony fokozaton működtetik az üzemeltetők. A szakember szerint náluk a környezettudatosság nem okoz problémát a munkatársak körében, ha megfelelően tűzik ki a célokat, és megkapják a szükséges információkat.

Feladatokat is hoz a bővülő portfólió

A CPI Property Group a múlt évben az Immofinanz és az S Immo vállalatok többségi tulajdonosa lett. Noha több, a portfólióba került új épület jól működik, szükséges volt a változtatás és egységesítés a CPI üzemeltetési stratégiájának megfelelően.

Az energiastratégiának köszönhetően a vállalat el tudta elérni, hogy az átvett épületek gáz- és villamosenergia-költségei 40-50 százalékkal csökkenjenek.

Győri Gyula kitért rá: fontosnak tartják, hogy az üzemeltetési költségeik a valóságot tükrözzék. Ezt azzal az egyszerű példával támasztotta alá, hogy ha egy egyszerű széket tesznek be egy irodába, nem mondják rá, hogy fotel, ha viszont fotelt tesznek be, akkor fotelként hirdetik, és úgy is árazzák. Minden eddiginél fontosabb a szolgáltatások terén a teljes átláthatóság.

(Borítókép: Győri Gyula. Fotó: CPI Facility Management)