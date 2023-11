Most már hivatalos, megszűnik a Modern Városok Program

„2022 óta ugyanakkor gyökeresen megváltozott a gazdasági és politikai környezet, minderre tekintettel most nemcsak lehetséges, de szükséges is mérleget vonni, illetve jelen formájában lezárni a programot” – indokolta a döntését a kormány. Azonban az nem derült ki, milyen politikai változásokra gondoltak 2022 óta, amelyek befolyásolják a programot.

Januárban még a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár azt mondta, idén is folytatódik a Modern Városok Program, amelynek jelenleg több mint száz projektje van fejlesztési szakaszban.

A kormány célja most a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a megkötött megállapodások felülvizsgálata. Mint kiemelték:

A program indulásakor Magyarország 23 települése viselte a megyei jogú város címet, a kormány által indított fejlesztési program – a helyi vezetés pártállásától függetlenül – mindegyik településre kiterjedt.

Azonban 2022-ben a Világgazdaság, valamint idén a Szegeder is írt róla, hogy szinte semmi sem valósult meg Szeged Modern Városok Programjából. Az egyik lap a városvezetést, míg a másik a kormányt bírálta ezért.

Több olyan beruházást is felsoroltak, amelyeket most felülvizsgálnak, de erre több esetében is jövő nyárig van idejük.