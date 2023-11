Eurómilliárdok érkeztek Brüsszelből Magyarországra

Eddig mintegy 23 ezer milliárd forint uniós támogatás érkezett Magyarországra 2004 májusa óta – hangzott el a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) fórumán, amiről a novekedes.hu számolt be.

Az értékelésben az uniós tagságunk közel 20 évét dolgozták fel a szakértők. Heil Péter fejlesztéspolitikai szakértő, az Európai Parlament tanácsadója kiemelte, soha nem látott volumenű beruházások valósultak meg az elmúlt 19 évben uniós források segítségével.

A 23 ezer milliárd forint az alábbi költségvetési ciklusokra osztható:

2007–2013 – 29,6 milliárd euró, 2014–2020 – 23,6 milliárd euró, míg a 2021–2027-es keretmegállapodás várható összege 20,1 milliárd euró.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter korábbi bejelentése értelmében az uniós források a tervek szerint érkeznek Magyarországra, így idén 1,5 milliárd euró, jövőre 2 milliárd euró, 2025-ben pedig 2,8 milliárd euró várható. Ehhez jön hozzá a nagyjából 5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás a Helyreállítási Alapból (RRF) – ebből Magyarország még egy fillért sem látott.

Az előadásban arra is kitértek, hogy az RRF-ben 7,4 milliárd euró hitelkeret is meg lett állapítva Magyarországnak, 3,9 milliárd euró értékben nyújtottunk be hitelkérelmet. Idén szeptember végéig az uniós kiadások 1992 milliárd forintot tettek ki, azonban ebből mindössze 1159,9 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe – a Pénzügyminisztérium adatai szerint.

Tovább megy a huzavona, 13 milliárd euróra még várni kell

Magyarország „minden vállalást és megállapodást teljesített”, de kész az egyeztetések folytatására – ezt közölték az atv.hu-val a Bóka János által vezetett Európai Uniós Ügyek Minisztériuma részéről azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság újabb pótkérdéseket küldött a kormánynak az igazságügyi reformról, így csúszhat az EU-s 13 milliárd euró érkezése is.

Az EUrologus már pénteken úgy értesült, hogy a magyar igazságügyi reformokkal kapcsolatban Brüsszelnek újabb kérdései támadtak, amelyeket már meg is kapott a magyar kormány. Ugyanakkor az ATV kérdéseire az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma úgy reagált, hogy „készek vagyunk folytatni az egyeztetéseket, bár mi már minden javaslatra és kérdésre válaszoltunk, minden vállalást és megállapodást teljesítettünk”.

Korábban az igazságügyért felelős Didier Reynders és a foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős Nicolas Schmit levelet küldött a magyar hatóságoknak, hogy további felvilágosítást kérjenek az igazságügyi reform bizonyos elemeiről. A Bóka János által vezetett minisztérium most azt hangsúlyozta:

célunk továbbra is az, hogy Magyarország és a magyar emberek a lehető leghamarabb hozzájussanak az őket megillető forrásokhoz.

Október 19-én Navracsics Tibor területfejlesztési és uniós forrásokért felelős miniszter Brüsszelben azt mondta, hogy nekik továbbra is az a szándékuk, és abban bíznak, hogy kidolgoznak egy olyan megállapodást az Európai Bizottsággal, amely mindkét fél számára előnyös, és amelynek értelmében az eredetileg tervezett menetrend szerint megérkezhetnek a források.

„Nagyon jól haladnak előre a megbeszélések” – mondta akkor Navracsics Tibor. A kérdésre, hogy mikorra lehet kézzelfogható előrelépés, azt mondta: önjelölt határidők vannak. November elején a Financial Times az ügyre jó rálátással bíró forrásokra hivatkozva arról írt, hogy az Európai Bizottság mintegy 13 milliárd eurónyi uniós támogatást oldhat fel Magyarország számára november végéig.