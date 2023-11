A Galleria Porta Siena Siena történelmi belvárosában található, egy vibráló kereskedelmi központ, amely stratégiailag mindössze 30 méterre fekszik a vasútállomástól. A külföldiek egyetemének és a helyi egészségügyi egységnek is helyet adó épületegyüttesben található ez a forgalmas bevásárlóközpont, ami kulcsfontosságú pozíciót foglal el a városközpontban.

Fókuszban Olaszország

„Siena Olaszország egyik legjelentősebb városa, nagy turistaáradattal, erős helyi bázissal és jelentős egyetemi élettel rendelkezik. A Galleria elhelyezkedése egy többcélú komplexumban, a vasútállomás és Siena történelmi központja között állandó látogatottságot biztosít. Megtestesíti azt az elképzelésünket is, hogy kisebb, ugyanakkor jól látogatott városok elsőrangú helyszínein fektessünk be” – nyilatkozta Eleonora Galloni, az Indotek olaszországi vezetője.

Hornok Krisztián, az Indotek Csoport nemzetközi tranzakciókért és vagyonkezelésért felelős ügyvezető igazgatója kifejtette:

Az olasz piac iránti érdeklődésünk folyamatosan növekszik. Jelenleg több olyan ingatlant vizsgálunk, amelyek jó fundamentumokkal rendelkeznek, és amelyeknek átalakításra és/vagy aktív vagyonkezelésre van szükségük.

Fontos, hogy a Galleria Porta Siena közvetlen vonzáskörzetében nincs közvetlen konkurencia, valamint 30 perces távolságában több mint 125 ezer ember él. Toszkána pedig, mint az egyik legfontosabb turisztikai célpont, évente több millió látogatót fogad a környezetében. Ráadásul az egy főre jutó átlagos éves jövedelem a térségben nagyjából 25 százalékkal haladja meg az országos átlagot.

Óriási sikerek vannak már most

Az Indotek Group kiskereskedelmi jelenléte Olaszországban egyre erőteljesebb: a Szicíliában, illetve egy 13 szupermarketből álló portfólióval Olaszország északi részén, és most már a Galleria Porta Siena révén is. Eleonora Galloni szerint a csoport terjeszkedése várhatóan teljes sebességre kapcsol, mivel két jelentős tranzakció is folyamatban van.

AZ INDOTEK JELENLEG NEGYVEN KISKERESKEDELMI INGATLANBÓL ÁLLÓ PORTFÓLIÓVAL RENDELKEZIK, BELEÉRTVE BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKAT, KISKERESKEDELMI PARKOKAT ÉS SZUPERMARKETEKET EURÓPA-SZERTE.

A finanszírozással kapcsolatban Nádasdy Bence, az Indotek pénzügyi igazgatója azt is hozzátette, hogy „Olaszországban a kiskereskedelmi ingatlanok finanszírozási helyzete rugalmas. Kedvező finanszírozási feltételeket sikerült biztosítanunk, ami tükrözi az olasz pénzintézetek bizalmát, a Galleria Porta Sienával kapcsolatos elképzeléseinkbe és az Indotek Csoport szélesebb körű országos stratégiájába vetett bizalmát”.

Végezetül arra is fontos kitérni, hogy a budapesti székhelyű Indotek Csoport egy első számú ingatlanbefektetési és vagyonkezelési csoport, amely jelenleg 12 európai országban van jelen. A csoport portfóliója több mint 350 ingatlanból áll, amelyek több mint 2 millió négyzetméter bruttó bérbeadható területet foglalnak magukban, beleértve irodaházakat, bevásárlóközpontokat, szállodákat, raktárakat, könnyűipari és logisztikai területeket. Az Indotek Group sikeres revitalizációja révén vezető szereplővé vált a komplex ingatlanrehabilitációban.

(Borítókép: Jellinek Dániel, az Indotek Csoport vezérigazgatója. Fotó: indotek.hu)