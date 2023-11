Az akkumulátorok végszerelését oda telepítjük, ahol az elektromos meghajtású járművek is készülnek – válaszolt az Indexnek az Audi AG termelésért és logisztikáért felelős igazgatótanácsi tagja. Gerd Walker beszélt lapunknak az Audi Hungaria szerepéről a konszern globális termelési hálózatában, az elektromobilitás térhódításának újabb állomásairól, sőt arról is, milyen ma a magyar gazdaságpolitika és a német tőkebefektetők viszonya.

„A járműipar teljes körű átalakulási folyamatban van, az Audi Hungaria pedig a globális termelési hálózatunkat tekintve is éllovasa a változások korának” – mondta az Indexnek Gerd Walker, az Audi AG termelésért és logisztikáért felelős igazgatótanácsi tagja. Kifejtette, hogy a belső égésű motorok szerepét fokozatosan átvevő elektromos hajtásláncok már nem pusztán a jövő hírnökei, sokkal inkább a jelenkor valóságát testesítik meg, amit hűen tükröz a győri gyárban 2018 óta előállított több mint 400 ezer elektromos erőforrás is.

A következő nemzedék szerepét betöltő PPE-motorgeneráció sorozatgyártásának elindításával nem túlzás azt állítani, hogy a technológia új fejezetét nyitjuk, ráadásul a gyártási volumenben is hatalmasat lépünk előre

– állapította meg a Rába-parti üzem 30 éves jubileumi rendezvénye után kizárólag lapunk kérdéseire válaszoló termelésért felelős igazgató, aki az Audi Hungaria felügyelőbizottságának elnöke is egyben.

Új korszak a győri gyárban

A kapacitás valóban szintet lép: a legyártott PPE-motorok száma jóval hamarabb érheti el a 400 ezer darabot, miután a mostani 190,2 millió eurós, azaz mintegy 72 milliárd forintos beruházás eredményeképp napi kétezer hajtást állíthat elő az a 700 munkatárs, aki három műszakban dolgozik mostantól ezen a 15 ezer négyzetméteres részlegen, amelyet egy már meglévő csarnokban alakítottak ki.

A konkrét példára visszatérve, könnyen kiszámolható, hogy az újabb 400 ezer elektromos motorhoz nem öt évre lesz szükség, hanem teljes kapacitással csak mintegy hét hónapra.

„Ez a világ legnagyobb motorgyára, és akkor is az marad, amikor az autógyártás már egyet jelent az elektromobilitással” – húzta alá Gerd Walker. Kitért arra, hogy a belső égésű motornak jóval nagyobb az élőmunka-igénye, egy villanyautóba viszont akár három erőforrást is beépítenek, ez a két tényező pedig kiegyenlíti egymást. Mindennek a PPE-motorok esetében először az Audi Q6, valamint a teljesen elektromos Porsche Macan modellek lesznek a haszonélvezői, majd a következő nagy dobást szélesebb körben, a Volkswagen-konszern szintjén a moduláris hajtáskoncepcióra épülő modellek, mint például a Volkswagen ID2 számára készülő hajtások lesznek. Az anyacég igazgatótanácsi tagja szerint az Audi Hungaria a lehető legjobban felkészült a jövőre.

12 milliárd euró? A számláló tovább pörög

Arra a felvetésünkre, hogy ha az Audi AG a győri telephely első 30 évében 12 milliárd eurót fektetett be, a következő 12 milliárdos beruházás vajon mennyi időn belül realizálódhat az Audi Hungaria háza táján, tekintettel arra, hogy a zöld átállás nagy beruházási intenzitású, Gerd Walker úgy fogalmazott: „A számláló tovább pörög, az invesztíciók folytatódnak a motorgyártás és a járműgyártás területén egyaránt, kiemelt fókusszal az elektromobilitáson.”

Egyúttal az Audi vonatkozásában cáfolta, hogy súrlódások lennének a magyar gazdaságpolitikai döntéshozók és a német vállalat között.

Harminc éve itt vagyunk, nem véletlenül. Az együttműködés a kezdetektől fogva kitűnő, kölcsönös bizalmon alapul a viszonyunk. Nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogyan fogadtak, és ahogy ma is kezelnek minket, ennek eredményeként Magyarország együtt fejlődik az Audival.

Az Index azzal sem lombozta le a jövőbe optimistán tekintő igazgatót, hogy felidézte: az Audi AG a 2023-as év első kilenc hónapjában 13 százalékkal tudta növelni az árbevételét, ezzel együtt a konszern eredménye az első három negyedévben 4,595 milliárd euróra csökkent az egy évvel korábbi 6,25 milliárdról. Az előző év azonos időszakához viszonyított 26 százalékos visszaesés nagyrészt a nyersanyagok beszerzéseiből adódó 1,1 milliárd eurós költség negatív hatására vezethető vissza. „A pandémia után stabilizálódó piacok magukban hordozzák a hullámhegyek és hullámvölgyek lehetőségét. Az átalakuló autóipar korszakában, az elektromobilitás felé haladva természetes, hogy jelentős ráfordításokkal jár az új járműmodellek bevezetése. Ezek a kiadások rövid távon fékezik a profitabilitást, de általuk oly mértékben frissül a termékpaletta, hogy a hosszú távú megtérülést tekintve joggal bizakodhatunk” – tette hozzá.

A válságok korát éljük, egyikből esünk a másikba, hiszen volt itt koronavírus-járvány, csip- és félvezetőhiány, háború, energiakrízis – emlékeztettük Gerd Walkert a turbulens gazdasági környezet egy-egy fajsúlyos állomására. Az Audi-igazgató úgy tekint ezekre a kihívásokra, mint fontos üzenetekre, amelyek

a rugalmas termelési programok kialakításának igényét mozdították elő. Úgy véli, a hosszú távú terveket felölelő stratégiai célokhoz ragaszkodni kell, szerencsére ma már az alkatrészek elérhetősége újra lehetővé teszi a stabilitást, a tervezhetőséget.

Ahogy arra a jubileumi rendezvényen tartott beszédében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is felhívta a figyelmet: az elektromobilitás révén a magyar gazdaságban találkozik a keleti és a nyugati tőke, amelyet a villanyautókba építendő elektromos motorok, illetve akkumulátorok szimbolizálnak. Adja magát a kérdés, hogy az új típusú erőforrások térhódításával terveznek-e akkumulátorgyárat létesíteni.

Mi a helyzet az akkumulátorokkal?

„A máshol készülő akkumulátorok végszerelését legtöbbször oda vagy annak közelébe telepítjük, ahol a járművek is készülnek. A logisztikai költségek optimalizálása és a fenntarthatósági szempontok miatt ez a logikus lépés, legfeljebb az akkumulátorcellákat szállítjuk az egyes telephelyekre” – tette egyértelművé álláspontját az Audi AG felső vezetője. Ide vonatkozóan érdemes felidézni, hogy Oliver Blume, a Volkswagen-konszern vezérigazgatója november 1-jén Prágában úgy fogalmazott:

Tekintettel a csak akkumulátorral üzemelő elektromos autók piacának lassú felfutására, a Volkswagen egyelőre nem tervezi újabb akkumulátorgyártó telephely megnyitását.

A magyarországi érdekeltség jövőjével kapcsolatban a következőket mondta Gerd Walker: „Az Audi Hungaria a járműgyártás területén is nagyon fontos szerepet tölt be a konszernben. Győrben készülnek az Audi Q3 modellek, és a Cupra Terramar jövőbeni gyártásával ez lesz az első Audi-gyártótelephely, ahol más konszernmárka modellje is készül. A motorgyártással együtt az Audi Hungaria egy nagyon jól felkészült telephely. A távolabbi jövőre vonatkozóan elmondhatom, hogy az évtized végétől minden Audi-telephelyen legalább egy elektromos autót gyártunk majd."

Mindig lesz, aki dolgozik?

Megkerülhetetlen téma, hogy a csaknem 12 ezer főt foglalkoztató Audi Hungaria a versenyszféra egyik legnagyobb hazai foglalkoztatója. Magyarországon már több mint 4,7 millióan dolgoznak, miközben a munkanélküliségi ráta 3,9 százalékon áll. Ezek az adatok lényegében teljes foglalkoztatásról tanúskodnak, a győri vállalatnak ugyanakkor nemcsak a mennyiségi, hanem a minőségi szempontok is fontosak. „Vonzó munkáltatók vagyunk, ezt a különböző felmérések is rendszeresen visszaigazolják. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy olyan környezetet teremtsünk, amelyben a munkatársaink jól érzik magukat, de tudnak fejlődni is, továbbképezni magukat. Ez utóbbi különösen fontos annak fényében, hogy a dolgozók egy része előtt új területeket jelöl ki az átalakulás” – bocsátotta előre az igazgatótanácsi tag, aki szerint

lehet és kell is támaszkodni az ipari-egyetemi kapcsolatokra, az Audi Hungaria kiemelt partnere e téren a győri Széchenyi István Egyetem.

Előremutatónak tartja, hogy a kollégák nyitottak a digitális megoldásokra, az automatizáció előnyeire, mert hamar belátták, hogy azok nem elveszik, hanem ellenkezőleg, megkönnyítik a munkájukat. A mesterséges intelligencia térhódítására is így tekintenek. Ezen a területen az Audi nagy potenciált lát, és számos területen már alkalmazzák is.

Begurul a Forma–1-be az Audi

Lapunk kíváncsi volt arra is, mi motiválta az Audit abban, hogy 2026-ban belépjen a Formula–1 világába.

Az F1 a motorsport csúcsa. Fontos szempont volt a presztízsen túl, hogy ez egy globálisan meghatározó versenysorozat, beleértve az olyan robbanásszerűen fejlődő piacokat, mint például a Távol-Kelet vagy Észak-Amerika, ahol mi is jelen vagyunk. A nyilvánosság számára meg tudjuk mutatni, milyen innovatív megoldásokra, termékfejlesztésekre vagyunk képesek, és mindezt ne csak egyedi, hanem sorozatgyártásban is véghezvigyük

– indokolt Gerd Walker, azt viszont nem árulta el, hogy mindenképpen német, vagy akár holland, brit, spanyol vagy épp mexikói Forma–1-es pilótákat látna szívesen az Audi volánja mögött. Abba ugyanakkor beavatott, hogy ő maga manapság egy Audi Q8 e-tront vezet, miközben az első saját autója egy Volkswagen Golf volt. „Wolfsburgban vettem, egy autóipari beszállító éjszakai műszakában dolgozva gyűjtöttem rá össze a pénzt. Azt látom, hogy a mai fiatalok esetében is fontos cél a saját gépkocsi, ez még ma is az önállóság, a felnőtté válás egy szimbóluma.”

(Borítókép: Gerd Walker beszédet mond az új generációs elektromos motorok sorozatgyártásának elindításakor Győrben az Audi Hungaria Zrt.-nél 2023. november 7-én. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)