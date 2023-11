A Lidl után most a Rossmann is bevállalta: jön a karácsonyi boltzár

A Rossmann is meghozta azt a döntést, hogy zárva tartja üzleteit december 24-én, ugyanis a bolthálózat szabadnapot biztosít munkatársai számára a szeretet ünnepére.

A Rossmann közleményében jelezte, hogy több mint 200 üzletüket zárva tartják december 24-én.

A cégvezetés egyhangúan megszavazta a kollégák számára biztosított szabadnapot

– áll a közleményben.

Azzal indokolták a döntést, hogy az országos bolthálózattal, piacvezető online drogériashoppal rendelkező cég számára kiemelten fontos, hogy munkatársai számára biztonságot és támogatást nyújtson a felgyorsult kereskedelmi környezetben.

„Ez az év iszonyatos tempót diktált, túl vagyunk három olyan Glamour-bevásárlóünnepen, amilyet még soha nem láttunk, de nem csak a Glamour-napokon tudtunk a drogériapiac felett növekedni, darabeladásban gyakorlatilag május óta verhetetlenek vagyunk, ami nagy szó ebben az inflációs környezetben. Év közben kétszer is emeltünk bért, Glamour-bónuszt osztottunk, de azt gondolom, hogy az anyagi juttatásokon túl nagyon fontos az erkölcsi megbecsülés is. Már korábban is gondolkodtunk azon, hogy akinek csak lehet, lehetővé tesszük, hogy a december 24-ét ünnepi készülődéssel, szerettei körében töltse, ebben a döntésben megerősített minket a Lidl példaértékű lépése” – mondta el Szurma Gyöngyi cégvezető-értékesítési vezető.

A következő hetekben zajlik az egyeztetés azokkal a bevásárlóközpontokkal, ahol kötelező érvényű nyitvatartás vonatkozik a Rossmann üzletekre is – a cég bízik abban, hogy itt is zárva tudnak majd tartani.

Mint ismert, a Lidl nemrég jelentette be, hogy mind a 200 magyarországi üzletét zárva tartja december 24-én, hogy a dolgozók otthon ünnepelhessenek a családjukkal.