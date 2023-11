Megerősítették, a csok pluszosok is milliókat spórolhatnak

Bár korábban szóba került a minisztériumi tájékoztatókban, mégsem szerepelt a múlt héten társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetben a csok plusszal vásárolt ingatlanok illetékmentessége. A Kulturális és Innovációs Minisztérium azonban megerősítette az Indexnek, hogy marad a kedvezmény, továbbra is igénybe vehetik a családok január elseje után is.

Jelentős érdeklődést váltott ki múlt hét pénteken, hogy a kormany.hu oldalán társadalmi egyeztetésre bocsátották a csok plusz kormányrendelet-tervezetét. Ebben írták le pontról pontra, hogy milyen feltételek mellett, hogyan lehet majd igényelni a január elsejével életbe és az eddigi csok támogatás helyébe lépő támogatást. Az Index aznap szájbarágó keretében foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Egy kiemelt pont azonban kimaradt a tervezetből, amire lapunk rá is kérdezett a minisztériumnál. Bár korábban, a csok pluszt bejelentő Kormányinfón maga Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter is megerősítette, hogy marad a csokkal vásárolt ingatlanok esetében az illetékmentesség. Ezt a szabályt még 2021 januárjától léptette életbe a kormány, azóta nem kell fizetni vagyonszerzési illetéket (hivatalos nevén visszterhes vagyonátruházási illetéket) a csokos ingatlanok után. Ez a kedvezmény jelentős segítséget biztosított a családoknak, hiszen

egy átlagos, 40–50 millió forintos házvásárlásnál a további négy százalék, azaz 1,6–2 millió forintnyi illeték kifizetése súlyos terhet rótt a háztartásokra.

Emiatt volt üdvözlendő a kormány szándéka, amikor arról beszéltek a tájékoztatókon, hogy a kedvezmény megmarad. Viszont sokan ijedhettek meg a tényleges rendelettervezet közzétételekor, hiszen a múlt héten kiadott dokumentumban már említés szintjén sem szerepelt az illeték kérdése. Lapunk megkereste a Kulturális és Innovációs Minisztériumot (KIM) ezzel kapcsolatban, ahonnan megnyugtató választ kaptunk.

Mint a tárca közölte: „A csok plusz konstrukcióhoz kapcsolódó, egységesen 80 millió forintos ingatlan értékhatárig szóló illetékkedvezmény bevezetése – az eddigi, csokhoz kapcsolódó kedvezménnyel egyezően – törvényi szabályozást igényel, ezért a társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezetben értelemszerűen nem szerepel. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény vonatkozó módosítását az Országgyűlés által 2023. november 21-én elfogadott, jelenleg kihirdetés előtt álló, az egyes adótörvények módosításáról szóló T/5893. sz. törvényjavaslat tartalmazza.”

Ez alapján tehát egyértelművé válik, hogy 80 millió forintig továbbra is illetékmentesek maradnak a csok pluszos ingatlanok. Mivel a többség ebbe a kategóriába beleesik, a családok jelentős része ezzel a kedvezménnyel továbbra is jelentős összegeket spórolhat meg, hiszen egy 80 millió forintos ingatlan illetéke is 3,2 millió forint lenne.