Kiugróan teljesített az MBH, simán veri a teljes hazai piacot

272,3 milliárd forint korrigált adózás előtti eredménnyel zárta az első három negyedévet az MBH Bank – jelentette az intézmény sajtóközleményében.

Az első kilenc hónap így stabilan növekvő pénzügyi eredményeket mutat, a harmadik negyedév különösen, hiszen csaknem 107 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el, ez azt jelenti, hogy

az első három negyedév korrigált adózás előtti eredménye 272,3 milliárd forint.

A féléves adathoz képest 2,4 százalékkal emelkedett a mérlegfőösszege, összesen mintegy 10 737 milliárd forintra a magas inflációs környezet ellenére. Ez stabil portfólióminőségre utal.

A bank saját tőkéje is nőtt, a második negyedévhez képest 11,2 százalékos emelkedést követően 993 milliárd forint.

Biztosított a tőketartalék

Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a negyedéves eredményeket úgy összegezte: azok világosan mutatják, hogy egy fejlettebb, új pénzintézet jött létre.

A korrigált, tőkearányos megtérülés 2023 harmadik negyedévében 35,8 százalék volt, a tőkeellátottsága pedig erős, ennek megfelelően tőkemegfelelési mutatója a harmadik negyedév végén 21,5 százalék volt, míg az elsődleges alapvető tőke mutató 19,4 százalék volt.

Ez, mint Barna Zsolt rámutatott, egyedülálló a piacon: a minimumelvárást jóval meghaladja, biztosítva a tőketartalékot a csoport működéséhez.

A működési költségek nőttek és csak kismértékben haladták meg az inflációt, de az emelkedő bevételek hatására az első három negyedéves költség-bevétel ráta 39,3 százalékra csökkent, ami 8,5 százalékpontos javulást jelent a tavalyi három negyedéves szinthez képest.

A fenti eredmények alapján az MBH Bank az év első kilenc hónapjában összesen 67,3 milliárd forint értékben fizetett bankadót és extraprofitadót.

Nőtt a hitelállomány is

A csoport hitelezési tevékenysége is stabil maradt: a hitelállomány negyedéves összevetésben 62,1 milliárd forinttal nőtt, ezen belül a lakossági üzletág teljesítménye volt meghatározó, amely 2022 harmadik negyedévéhez képest 8,4 százalékkal bővült, míg a vállalati hitelállomány éves szinten 2,1 százalékos bővülést mutatott, a lízingállomány pedig 560,4 milliárd forint volt a harmadik negyedév végén, ami 5,3 százalékos növekedést jelent a második negyedév végéhez képest.

Lezárult a Duna Takarék Bank felvásárlása is, továbbá zárószakaszába lépett a Fundamenta Lakáskassza többségi tulajdonrészének megvásárlása is, valamint a csoport végrehajtott egy 350 millió euró értékben sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást is. Az MBH Bank 2023. november 6-án elindította Magyarország legújabb, teljes mértékben hazai tulajdonú befektetési bankját.