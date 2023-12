Rekordot döntött a Bitcoin árfolyama

A CoinMarketCap szerint a kriptovaluta emelkedésével párhuzamosan a piac kapitalizációja 809,6 milliárd dollárra lőtt ki. A Bitcoin figyelemreméltó, 140 százalékos növekedése 2023 után ismét komolyan érzékelhető változást idézett elő a piac hangulatában. A Bitcoin túllépte az idei legmagasabb árfolyamát, ugyanis hétfőn 42 162 dollárig emelkedett, ami az elmúlt másfél év csúcsa.

Ezt a növekedést tükrözte a kriptobirodalom kollektív piaci kapitalizációja is: 2023-ban elérte az elképesztő 1,54 billió dolláros csúcsot. Az ugrás nagyrészt a Bitcoin tőzsdén kereskedett alap (ETF) közeljövőben várt jóváhagyásának és az amerikai jegybank spekulatív kamatcsökkentésének tulajdonítható, utóbbi várhatóan 2024-re lép életbe.

Több elemző szerint a Bitcoin árfolyama még inkább kilőhet, és 2024-re 100 ezer dollárra emelkedhet

– írja lapunkhoz eljuttatott elemzésében a Binance. A kriptovaluta-tőzsde szerint e zt a növekedési pályát egyöntetűen az ETF-ek befolyásához kötik. A technikai tényezőkre összpontosítva, az előrejelző elemzés szerint a Bitcoin következő ellenállási szintje 42 330 dollárnál van. Ez a várakozás a viszonylag kevés OI (Open Interest, azaz a nyitott kontraktus) ellenére a bullish trend (bikapiac), azaz az emelkedés folytatódására alapozható.

Jön a feleződés, előtte erőt vehet a Bitcoin

Az elemzők egy része azt jósolja, hogy a Bitcoin 60 ezer dollárig lőhet ki a 2024 áprilisára tervezett feleződés előtt. A jelenlegi piaci feltételek tehát ígéretesek, jelezve a kriptovaluták 2024-ben bekövetkező monumentális bővülésének lehetőségét.

„A Bitcoin ETF-várakozása lelkesedést keltett a piacon, ami potenciálisan még feljebb repítheti a kriptovalutát, majd az egész piacot. Azonban minden befektetési stratégiához hasonlóan, határozottan javasoljuk a DYOR (do your own research) elv betartását a kriptovalutákba való tőkésítés előtt” – mondta a lapunkhoz eljuttatott elemzésben Kyrylo Khomiakov, a Binance Közép-Kelet európai régiójának általános igazgatója.

