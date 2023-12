Többet fizethetünk januártól a boltokban, de megvan az oka

A fém-, műanyag vagy üvegcsomagolásban kínált italok egységesen 50 forinttal drágulnak a kötelező visszaváltási díjas termékek rendszerének bevezetésével. A fogyasztók azonban egyrészt várhatóan január helyett csak jövő júliustól szembesülhetnek tömegesen ezzel, mivel a gyártó cégek kaptak fél év türelmi időt, másrészt a felárat visszakapják, ha környezettudatosak. A nagy méretű automaták mellett fontos szerepet kaphat a kézi visszaváltás is, amit kedden mutattak be.

Január 1-jén indul Magyarországon a belföldön forgalomba hozott kötelező betétdíjas termékek úgynevezett DRS visszaváltási rendszere 0,1-től 3 liter űrtartalomig, fém, műanyag és üveg italcsomagolások esetén. A gyártók kaptak fél év türelmi időt, amire a visszajelzések alapján szükségük is lesz jövő júniusig egyrészt a több tucat, akár 50-60 elemű termékportfólió, másrészt a csomagolásokat tervező és gyártó kapacitások korlátai miatt, ettől függetlenül a rendszer december végére minden tekintetben készen várja majd a rajtot.

Emlékezhetünk, november közepén Esztergomban a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. első új hulladékudvarának alapkövét tették le, akkor és ott előrebocsátva, hogy további 82 hasonló létesítményt építenek. Pető Zsolt vezérigazgató pedig arról beszélt, hogy a következő 10 évben a hulladékudvarok fejlesztésére 10 milliárd forintot meghaladó összeget fordít a társaság, amelynek célja, hogy 65 százalékra növelje a települési hulladék újrahasznosítását. Most pedig, egy keddi budapesti sajtóreggelin azt az innovatív megoldást mutatták be, ami a jövő évtől lehetővé teszi, hogy a legkisebb településeken is a lehető legkörnyezetkímélőbb módon begyűjtsék és elszállítsák az újrahasznosítható hulladékot.

Megtöltetni a Parlamentet – kétszer

Az eseményen elhangzott, hogy az alumíniumhulladék egyike a legértékesebb hulladékoknak, hiszen 100 százalékban újrahasznosítható, begyűjtése nemcsak gazdasági szempontból hasznos, hanem a környezet megóvását is szolgálja. Bő tíz évvel ezelőtt nőtt ki az Every Can Counts kezdeményezés hazai lába, a Minden Doboz Visszajár, amely a Returpack Kft. közreműködésével országszerte 200 helyen biztosított gyűjtőautomatát, amelyben a használt sörös és üdítős fémdobozokat váltották vissza.

Ennek hatására kevesebb hasznos hulladék került az utcákra, árokpartokra, a gyűjtőautomaták pedig a gazdasági megfontolások, az energiatakarékosság és a természeti környezet megóvása mellett társadalmi ügyet is szolgáltak.

A begyűjtött üres aludobozokért járó forintok szociálisan hátrányos helyzetű embereknek jelentettek segítséget. A Returpack rendszer több mint 1 milliárd aludobozt gyűjtött vissza az elmúlt 12 évben Magyarországon. Duma László, a szervezet képviselője ezt a hatalmas mennyiséget azzal helyezte számegyenesre, hogy a 16 ezer tonnányi aludobozzal meg lehetne tölteni az összes hazai uszodát vagy akár az Országházat, az utóbbit kétszer. Két tényezőre hívta fel a figyelmet, amit igazán fontosnak tart: a tudatossá váló fogyasztó legyen tisztában azzal, hogy nagyjából mekkora ökológiai lábnyoma van a terméknek, amit levesz a polcról, a másik pedig az, hogy minél nagyobb arányban vegyenek részt a körforgásos gazdaságban.

Új korszak hajnalán

A hulladékgazdálkodást meghatározó jogi szabályozás 2013. július 1-jén megváltozott, ami már nem tette lehetővé az automaták működtetését az eddigi formában. A Returpack – műszaki és IT-fejlesztésben szerzett – tapasztalatai ugyanakkor voltak annyira hasznosak, hogy azokat az immár a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. által koordinált új rendszer működtetésében kamatoztathatják. A Returpack rendszer technológiai tapasztalatainak felhasználásával a magyar Returmatic Solution Zrt. egy Európában is egyedülálló megoldást fejlesztett ki.

Az új rendszerben a MOHU égisze alatt zajlik a visszaváltható ital-csomagolóanyagok teljes begyűjtése, feldolgozása és újrahasznosítása. Ennek két útja lesz: a 400 m² alapterületűnél nagyobb áruházakban a vállalat az italok csomagolását visszaváltó automatákat helyez el, ahová a felhasználók viszonylag könnyen eljuttathatják az összegyűjtött hulladékot. Ezt a lehetőséget kérhetik a 200 és 400 m² közötti alapterületű boltok is. A kisebb egységeknél azonban – amelyekből több tízezer lesz az országban – a helyhiány miatt vagy gazdasági szempontból nem éri meg automata berendezéseket elhelyezni, azonban az itt keletkezett, számottevő mennyiségű, visszaváltott italcsomagolás további hasznosításáról is nemzetgazdasági érdekünk gondoskodni.

Vida Péter, a Returmatic Zrt. ügyvezetője elmondta: az elmúlt időszakot azzal töltötték, hogy egy világújdonságnak számító innovációval tudjanak belépni a hulladékhasznosítás megváltozott piacára. Szavai szerint társaságuk és az általuk kifejlesztett mobil fém-, műanyag- és üvegvisszaváltó, valamint -feldolgozó berendezéssel azokat a kisebb élelmiszerüzleteket és más szolgáltatókat – benzinkutakat, dohányboltokat és egyéb kereskedelmi egységeket – szeretné támogatni, ahol biztosított lesz a manuális hulladékgyűjtés. Fejlesztésük – ami leegyszerűsítve egy áttervezett 3,5 tonnás dobozos kisteherautó és többfrakciós visszaváltó automaták kombinációja – lehetővé teszi, hogy akár a legkisebb falvakba is eljussanak a járműveikkel, és begyűjtsék az újrahasznosítható csomagolásokat. A boltok által visszaváltott üveget, műanyag palackot és fémdobozt a mobil gépek már a helyszínen azonosítják, leszámolják, tömörítik azokat, majd egy fejlett számítógépes rendszernek köszönhetően a kereskedőnek szinte azonnal utalja is a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. az átadott mennyiség visszaváltási díját.

Emlékeztettek: európai uniós elvárás, hogy a csomagolási hulladékok újrahasznosítása minél magasabb legyen.

Az aludobozok esetében ez a célszám 2025-ig 50, míg 2030 végéig 60 százalék,

az üveg esetében 70, valamint 75 százalék,

míg a műanyag csomagolások esetében 77 százalék, illetve 2029-re 90 százalékos újrahasznosítási arány az elvárt.

A Returmatic Zrt. ügyvezetője szerint ennél jóval magasabb szám is elérhető Magyarországon, ha a fogyasztók szemlélete is változik, és igénybe veszik a lakhelyükhöz legközelebb eső automatákat vagy manuális visszagyűjtést biztosító pontok szolgáltatását. Magyarországon minden úgynevezett egyutas felhasználású, visszaváltási díjas – tehát külön logóval ellátott – üveg, PET-palack vagy aludoboz visszaváltási ára egységesen 50 forint lesz, így mindenképp megéri visszaváltani ezeket.

Sebességet vált a MOHU

Míg a Returpack egy évtized leforgása alatt gyűjtött be 1 milliárd aludobozt, addig a MOHU célja ennek a mennyiségnek az elérése egy év alatt – bocsátotta előre Szabó Szilvia, a MOHU Gyártói Felelősségi Rendszerek vezetője. Viszonyításképp évente 3,2 milliárd darab italcsomagolás az összmennyiség, ennek a 90 százalékát szeretnék három éven belül elérni. Kétezer automatával indulnak, egy-másfél éven belül felmennének 4-5 ezres számra a berendezések terén, a fennmaradó 10-15 százalékos részben kaphatnak kulcsszerepet a kézi visszaváltók.

Az applikáció révén a kisboltos a saját telefonjával, könnyen, egyszerűen végezheti el a termékek azonosítását a vonalkód alapján.

Ezt azzal egészítette ki Duma László, hogy az általuk kidolgozott technológia – amelynek egyes részletei szabadalomnak számítanak – azért egyedülálló, mert azonnal, a helyszínen elkezdik feldolgozni az átvett csomagolóanyagokat: összetörik az üveget, préselik a dobozokat, ezek ugyanis tömörítve jóval kevesebb helyet foglalnak, így szállításuk is takarékosabb. A terméket azonosító rendszer pedig naprakész és pontos elszámolást biztosít. Elhangzott, hogy a járművek kapacitása mintegy 14 ezer palacknak felel meg, a kereskedők hozzávetőleg 900-1000 palack begyűjtése után keresik fel az üzleteket, de legalább heti rendszerességgel.

Az 50 forintos díjjal számolva ezzel az volt a cél, hogy minél rövidebb időtartamú finanszírozású szükséglet keletkezzen csak a kiskereskedői oldalon, ami így nem haladja meg a 45-50 ezer forintot. Több százan érdeklődtek már, mostanában napi átlag 20-30 jelentkező a jellemző.

Szarka Szilvia hozzáfűzte: a MOHU számára rendelkezésre álló rövid felkészülési idő miatt nem jöhetett szóba a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott számláló központok kialakítása, ahová a kézzel visszavett ép palackokat szállítják, megszámolják, és az adatok alapján utólag gondoskodnak a fogyasztók számára már kifizetett díj kézi visszaváltó üzlet számára való megtérítéséről. Az ezt kiváltó előremutató megoldás kialakításában és várhatóan 2024 tavaszán induló működtetésében az italospalack-begyűjtésben már számos innovatív megoldással bizonyító Returpack/Returmatic lett a MOHU partnere. A palackok helyben való számlálása és környezeti szempontból előnyösebb tömörített szállítása mellett része a szolgáltatásnak a Magyarországon elsőként bevezetett azonnali bankszámlára utalás is, ami reményeink szerint a visszaváltási pont hálózathoz önként csatlakozók elégedettségét váltja majd ki, és hozzájárul a visszaváltási pontok számának gyarapodásához.

(Borítókép: Spencer Platt / Getty Images)