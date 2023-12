Mintha egy boltba tértünk volna be, ám egy élelmiszerraktárban voltunk – tömören így lehet összefoglalni a Foodora egyik, úgynevezett dark store-jába tett látogatásunkat, ahová kizárólag az Index stábja nyert bebocsátást. Az elnevezés egy hatékony rendszert takar, az üzletek lényegében raktárak, amelyeket teljes mértékben a kiszállítási tevékenység köré szerveztek. A vállalat országszerte tíz ilyen egységet működtet – hatot Budapesten, illetve egyet-egyet Szegeden, Debrecenben, Pécsen, valamint Győrben.

Ultradinamikus bővülés, ellentétes utak

A Foodora szinte napra pontosan három éve lépett be az online kiskereskedelmi piacra, az eltelt időszak pedig teljes mértékben sikerként könyvelhető el. Mindezt a számok is alátámasztják: a 2021-es 1 milliárd forintos árbevételt 2022-ben több, mint háromszorosára tornáztak fel (3,3 milliárd forint), idén pedig várhatóan ezt is túlszárnyalják. A Foodora market ügyvezetője megjegyezte, hogy bár a piacra lépést nem a Covid miatti lezárások ihlették, ám tény, hogy üzleti szempontból felpörgette a házhozszállítások iránti érdeklődést a járvány miatt több hullámban elrendelt karantén – mondta Arany László.

13 Galéria: Foodora dark store Fotó: Papajcsik Péter / Index

Az árbevétel egy év alatt megtriplázódott, ami nemcsak az online kiskereskedelem fellendülésének tudható be, de annak is, hogy brutális mértékben elszálltak az élelmiszerárak – 2022 második felétől drasztikus áremelkedés ment végbe a boltok polcain, az idei Európa-rekorder inflációs adatokból pedig oroszlánrészt vállalt az élelmiszerárakban bekövetkező hatalmas ugrás. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több hónapban is 40 százalék feletti általános drágulást mért éves bázison (az előző év azonos időszakához képest).

A Foodoránál tapasztalható árak némileg meghaladják a piaci átlagot, ám időszakos akciókkal várják a vásárlókat.

Kényelmi szolgáltatás nyújtunk megfizethető áron, hiszen, bár drágább nálunk a bevásárlás egy fizikai bolthoz képest, de ezt a vevő az utazás, valamint a cipekedés elmaradásával megspórolja, illetve az időmegtakarítás sem elhanyagolható tényező

– mutatott rá Arany László. A kiszállítási díj fixen 690 forint, 10 ezer forint feletti vásárlás esetén pedig ingyenes.

Az ügyvezető megjegyezte, hogy bár az élelmiszer-kiskereskedelmi forgalom egészéből az online még igencsak alacsony részt hasít ki, ám míg a boltok forgalmán jól nyomon követhető, hogy a nehéz gazdasági környezet megtépázta a lakossági pénztárcákat, addig az online kiskereskedelem dinamikusan bővülő volument tudhat magáénak. A GKI adatai szerint 2023 első félévében az online élelmiszer-kiskereskedelem 23 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, és bár konkrét számokkal nem szolgáltak, annyit elárultak, hogy a Foodora a piaci átlagot jelentősen meghaladó mértékben növelte forgalmát – az idén december 4-el kezdődő héten fennállása eddigi három évének rekordforgalmát bonyolította le.

Feltöltő vásárlások gyorsan

A vállalat ételrendelő applikációján a „Foodora market” menüpontra bökve gyakorlatilag egy online piactéren találjuk magunkat. A vásárlók a felhasználóbarát felület által könnyedén össze tudják állítani a bevásárlólistát. A beérkező listáról a store-ban dolgozó kollégák egyből értesítést kapnak, ez alapján, mint egy fizikai boltban, kosárba rakják a termékeket, majd csomagolják is – ez átlagosan 2–2,5 percet vesz igénybe. Az online piactér pedig azonnal frissül. Amennyiben egy termékből az utolsó, készleten lévő darabot vitték el, a rendszer a következő vásárlónak már nem ajánlja fel. A Foodora vállalja, hogy a rendelés leadásától számított 30 percben belül házhoz szállít. „Gyorsaság, megbízhatóság, azonnal frissülő ajánlatok szolgáltatásunk fő mozgatórugói” – mondta Arany László.

Érdekességként elmondták, hogy az eddig leadott legnagyobb súlyú rendelés 183 kilogramm volt, amit természetesen több futárra osztott el az applikáció.

A termékpaletta nem csak mennyiségben – 3000-3500 termék –, de minőségben is széles. A tartós élelmiszerek mellett frissáru is naprakészen elérhető az online piacon, vagyis ezek a store-ok gyakorlatilag mindent tudnak, amit egy fizikai bolt, a raktárok az különböző termékek tárolásához szükséges minden eszközzel, berendezéssel felszereltek. A legtöbb termékcsoportnál törekednek a hazai beszállítókkal való együttműködésre.

Vannak olyan termékek, amelyek értékesítési volumene nálunk magasabb, mint egy offline boltban. Sok olyan, kvázi feltöltő vásárlást bonyolítunk le, amelyeknél hirtelen merül fel vevői igény, emiatt a frissáruk – zöldség-gyümölcs, pékáru, friss hús – tekintetében magasabb keresletet realizálunk

– mondta az ügyvezető.

Futárok, diákmunkások

A store-okban Foodora-alkalmazottak, illetve sok esetben diákmunkások is dolgoznak. Míg a kiszállítást azok az egyéni vállalkozóként tevékenykedő futárok végzik, akik az ételrendeleséket is kézbesítik. Arról korábban az Index is több ízben beszámolt, hogy – főként a Covid alatt – sokan csaptak fel futárnak, és igencsak szép fizetéseket lehet elérni ebben a munkakörben, igaz, ehhez sok munkaórát bele is kell tenni.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)