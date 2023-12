Itt a nagy döntés, Matolcsy György ezt adja minden magyarnak karácsonyra

A Magyar Nemzeti Bank a kamatpolitikával hat a hazai kamatkörnyezetre, az alacsonyabb kamatok mellett kedvezőbb feltételekkel tudnak hitelt felvenni a háztartások és a vállalatok. Arról viszont már megoszlanak a vélemények, hogy milyen sebességgel kellene haladnia a jegybanknak a kamatpályán. Több vezető gazdasági szereplő szerint is túl óvatósan nyúl az alapkamathoz a központi bank, és legalább száz bázispontos kamatcsökkentést sürgettek.

Kedden 15 órakor Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke egy háttérbeszélgetésen ismerteti a monetáris politika aktuális kérdéseit. A legutóbbi alkalommal a központi bank alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy könnyen a vesztesek oldalára állhat, aki árakat emel. A háttérbeszélgetésen elhangzó üzenetekre figyel a piac, ugyanis ebből lehet majd következtetni a jegybank jövőbeli kamatpályájára.

Az év utolsó kamatdöntése

Bár a robotpilótát hangsúlyosan kikapcsolták, a jegybank az év utolsó kamatdöntő ülésén is kitartott az előre jelzett 75 bázispontos csökkentési ütem mellett, noha vannak, akik ezt most túlzott szigorként élik meg – így értékelte a döntés Kiss Péter. Az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint a múlt heti, amerikai kamatvágásokat latolgató Fed kommentár ugyanis beindította azokat a várakozásokat, hogy a többi fejlett piaci jegybank is belátható időn belül lazíthat, illetve akik már elkezdték a kamatcsökkentéseket (mint az MNB), azok növelhetnek a tempón.

„Ennek hatására a magyar határidős kamatjegyzések 6 és 12 hónapos időtávon 45-60 bázisponttal csökkentek, a piacok ennyivel nagyobb kamatvágást áraztak be a Fed hatására. A szigorú hozzáállással a jegybank a hitelességét építi, és véleményünk szerint ez márciusig így is marad. Akkor, a következő inflációs jelentés megjelenésével párhuzamosan változhat az MNB hozzáállása, ha az inflációs folyamatok is támogatóak maradnak” – zárta értékelését.