Szijjártó Péter: Magyarország az autóipari korszak Európa-bajnoka lehet

Magyarország nagy sikerrel Európa-bajnok lett az új autóipari korszak beruházásaiért folyó verseny első, gyártókapacitásokért zajló fázisában, és ennek nyomán jó eséllyel tudja magához vonzani az ágazat kutatás-fejlesztési projektjeit is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

Szijjártó Péter német tulajdonosi hátterű Schaeffler Savaria Kft. beruházásának bejelentésén közölte, hogy a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója 5,2 milliárd forintos kutatás-fejlesztési projektet valósít meg a szombathelyi üzemében, a hibrid és teljesen elektromos járművekhez való alkatrészek területén.

Ehhez az állam 1,3 milliárd forint támogatást nyújt, így elősegítve száz új, kifejezetten mérnöki tudásra alapozott munkahely létrehozását

– tájékoztatott.

A miniszter beszédében leszögezte, hogy az elmúlt évek válságai miatt a világgazdaságban minden kiszámíthatatlanná vált, kivéve egy folyamatot, amely megállíthatatlanul robog előre ma is: ez pedig az európai és globális gazdaság gerincoszlopának számító autóipar forradalmi átalakulása.

„A világ országai ebben az új korszakban is két kategóriára oszlanak: lesznek, akik ennek az új világgazdasági korszaknak a nyertesei közé tartoznak, és lesznek, akik a vesztesei közé” – figyelmeztetett.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a versenynek két fázisa van, amelyek közül az első a gyártókapacitásokért zajlik

Tehát az új autóipari korszak beruházásaiért folyó verseny első fázisában az Európa-bajnoki címet már nyugodtan ki lehet osztani, és erre a címre Magyarország a jogosult

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy hazánk adottságai megfelelőek ahhoz is, hogy a második fázisban – mely arról szól, hogy hova kerülnek az új autóipari korszak fejlesztései – is megtartsuk ezt az előkelő helyet.

Rámutatott, hogy a jelenlegi beruházások nyomán Magyarországé lesz 2025-től a világ második legnagyobb gyártási kapacitása az elektromos akkumulátorok terén. Emellett Kínán és Németországon kívül egyedül itt van jelen gyártóbázissal mindhárom nagy német prémium autómárka.

Szijjártó Péter a Schaeffler-projekt önmagán túlmutató jelentőséggel bír, mert a magyarországi üzem már most is 93 százalékos exporthányaddal dolgozik, ráadásul a vállalat kiváló együttműködést folytat több hazai egyetemmel is, ami a felsőoktatás átszervezésének sikerét tanúsítja.

Közölte, a magyar autóipar teljesítménye tavaly 12 ezer milliárd forinttal rekordot döntött, és a szektor termelési értéke idén is 16 százalékkal bővült az első tíz havi adatok alapján.