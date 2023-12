Megérkezett Orbán Viktor karácsonyi meglepetése, átszabja a kormányt

Kormányrendelet jelent meg a péntek éjjeli Magyar Közlönyben a kormány tagjainak feladat- és hatáskörét érintő egyes rendelkezésekről. A változtatások a jövőbeni nemzetgazdasági minisztériumot és áttételesen a honvédelmi minisztériumot is érintik.

A változtatásokat lehetett sejteni: ahogy azt korábban elsőként – parlamenti információk alapján – megírtuk, januártól a Gazdaságfejlesztési Minisztériumot átnevezik, helyébe a Nemzetgazdasági Minisztérium lép. A tárcát természetesen továbbra is Nagy Márton vezeti. A minisztérium új elnevezése már akkor is arra utalt, hogy a minisztert Orbán Viktor még több felelősséggel ruházza fel, és a továbbiakban még meghatározóbb szerepeket kaphat. És ez így is történt:

péntek este érkezett a legfrissebb Magyar Közlöny, amely szerint a leendő Nemzetgazdasági Minisztérium új feladatokkal bővül.

Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy Nagy Márton korábban a feladatai bővülésével kapcsolatban – amikor a gazdasági kabinet élére nevezték ki – úgy fogalmazott az Economxnak, hogy ezek a bővülések nem hatalmi kérdések: „Dolgozni kell tovább, nem gondolom, hogy a pozíció a lényeg. A veszélyek korában, ahogy a miniszterelnök tökéletesen megfogalmazta, rengeteg kihívással küzdenek a gazdaságok. A hatalmi kérdések helyett a feladatra kell koncentrálni, a gazdasági struktúra alkalmazkodjon a kihívásokhoz. A megtisztelő feladatom pusztán annyi, hogy megkönnyítsem a miniszterelnöki döntéshozatalt.”

Egyre nagyobb a miniszterelnök bizalma Orbán Viktor még december 7-én döntött úgy, hogy a Gazdasági Kabinetben összpontosulnak a legfontosabb gazdasági kérdések. A döntése következetes, hiszen a kormányfő szerint fordulópont következik: „2024 a növekedés éve lesz”. A Gazdasági Kabinet élére – amely a Növekedési és Versenyképességi Kabinettel összeolvadt – Nagy Márton került, akit ügydöntő jogkörrel ruháztak fel. A Gazdasági Kabinet feladatai több mint 60 területet érintenek. Nagy Márton a miniszterelnök bizalmából – a teljesség igénye nélkül – olyan területeket kapott, mint az adópolitika, az államháztartás, a költségvetés makrogazdasági megalapozása, a belgazdaság, valamint az állami beruházások.

Íme a részletek

A pénteken éjjel kihirdetett rendelet értelmében a Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény szerinti Gazdaságfejlesztési Minisztérium átnevezésével működik tovább. A Nemzetgazdasági Minisztérium az alábbi feladatokkal bővül ki:

a külgazdasági és külügyminisztériumból átkerül az űriparral kapcsolatos fejlesztés,

szintén Szijjártó Péteréktől érkezik a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatása,

a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyett a jövőben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik a turizmus és vendéglátás,

végezetül az Agrárminisztériumtól a kereskedelem és az ahhoz kapcsolódó szabályzás.

Nagy Márton feladatai miniszterként összesen 19 területet érintenek:

a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, a pénz-, a tőke- és a biztosítási piac szabályozásáért, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért, a gazdaságfejlesztésért, a lakáspolitikáért, a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért, az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, az állami vagyon felügyeletéért, a postaügyért, a belgazdaságért, a foglalkoztatáspolitikáért, az iparügyekért, a társadalmi párbeszédért, a vállalkozásfejlesztésért, az űriparfejlesztésért, a turizmusért, a vendéglátásért, a kereskedelemért, valamint a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért lesz felelős.

A Magyar Közlöny szerint új helyettes államtitkár is érkezik a Nemzetgazdasági Minisztériumba. A személye nem annyira titok, hiszen a gazdasági életben már hetek óta pletykálják: a Magyar Bankholdingtól a korábbi makrogazdasági elemző, Suppan Gergely érkezik – az információink szerint makrogazdasági elemzésért felelős helyettes államtitkárként. Az is kiderült, Nagy Márton további két feladatot kap:

hatástanulmányokat készít, melyek segítségével hozzájárul a Kormány nemzetgazdaságot érintő döntéseinek megalapozásához,

másrészt nyomon követi a makrogazdasági környezet és kilátások szempontjából releváns, a nemzetközi gazdaságpolitikai fórumokon felmerülő aktuális témákat.

Változások a védelmi iparban

Azt is tisztázták, hogy „a Kormány a FOCUS VENTURES Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki a védelmi ipari beszállító-fejlesztési program fenntartásában és finanszírozásában való közreműködésre, valamint a forráskezelési és közvetítői feladatok ellátására”. A Focus Ventures eddig a honvédelmi miniszter feladatai közé tartozott, ám Szalay-Bobrovniczky Kristóf felelősségi köre januártól erre változik:

működteti a védelmi ipari beszállító-fejlesztési program végrehajtásának rendszerét, és gondoskodik annak fenntartásáról és finanszírozásáról, valamint a forráskezelési és közvetítői feladatok ellátásáról.

Január elsejétől a Focus Ventures nincs a honvédelmi miniszter a feladatai között. Mint ismert, Nagy Márton felügyeli a Nemzeti Tőkeholdingot, amely alá tartozik a Focus Ventures. Az Index szerint igazából arról van szó, hogy egyeztetési kötelezettség alakul ki a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium között. Ez pedig logikus lenne, hiszen a védelmi ipar stratégiai ágazat Magyarországon.

Navracsics Tibornál is változások lesznek

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter feladatai jövőre az alábbiak lesznek (a korábbi 5 feladatköre 13-ra bővül ki):

területfejlesztés,

közbeszerzések,

európai uniós források felhasználása,

közigazgatási minőségpolitika és személyzetpolitika,

közigazgatás-fejlesztés,

közigazgatás-szervezés,

helyi önkormányzatok,

településüzemeltetés,

helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete,

ingatlan-nyilvántartás,

térképészet,

anyakönyvi ügyek,

az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálása.

(Borítókép: Orbán Viktor 2020. február 3-án. Fotó: Antonio Masiello / Getty Images Hungary)