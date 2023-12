Brüsszel állítólag alternatív tervet készít Ukrajna pénzügyi támogatására. A rendszer hasonló a 2020-ban alkalmazott struktúrához, amikor az Európai Bizottság a Covid–19-világjárvány idején nagyjából 100 milliárd eurós támogatást nyújtott a tagállamoknak – írta a Financial Times.

(A Financial Times a cikkében a vétó szót alkalmazza, de a miniszterelnök korábban kifejtette, hogy most nem pontosan erről van szó, illetve a brüsszeli tárgyalásokat követően sehol nem használták ezt a kifejezést.) Az unió legfrissebb tervét elméletileg akkor alkalmaznák, ha a február 1-jére tervezett csúcstalálkozón nem sikerül áthidalni Orbán Viktor ellenállását.

A rendszer lehetővé tenné az Európai Bizottság számára, hogy akár 20 milliárd eurót is felvegyen a tőkepiacokon Ukrajna támogatására. A konkrét időzítést és a végső összeget Ukrajna szükségleteinek megfelelően határozzák meg.

Ehhez nem szükséges mind a 27 uniós tagállam garanciája. Elég, ha a legjobb hitelminősítéssel rendelkező országok vesznek részt ebben a pénzügyi lépésben. És pontosan ez utóbbi tenné lehetővé – legalábbis a Financial Times szerint –, hogy az EU felülbírálja Magyarország „vétóját”. Fontos hozzátenni, néhány országnak, például Németországnak és Hollandiának parlamenti jóváhagyásra van szüksége a hitelgaranciához.

– összegezte csütörtökön az ukrán külügyminiszter azt a szituációt, amely az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurónyi uniós pénzügyi segélyt illetően alakult ki. Hozzátette: a forrásokat szerinte mindenképpen megkapja Kijev előbb vagy utóbb. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter biztos benne, hogy az Európai Unió mindenképpen úgy dönt majd, hogy 50 milliárd eurót juttat Ukrajnának segítségül.

Mint ismert, az uniós vezetők decemberben tárgyalták a kérdést. Majd Charles Michel, az Európai Tanács elnöke kiemelte, a magyar miniszterelnök nem engedte, hogy az unió elfogadja azt a költségvetési határozatot, amely 50 milliárd eurós középtávú támogatási programot tartalmazott volna Ukrajnának.

Így a vezetők megállapodtak abban, hogy február 1-jén külön csúcstalálkozót tartanak a kérdésről.

Magyarország is meghozta ezt a döntést, mi fegyverrel nem támogatjuk Ukrajnát, de pénzzel igen, hiszen az unió költségvetéséből ma is kap Ukrajna elég jelentős összegeket havonta, ebben pedig Magyarország pénze is benne van, és ezt Ukrajna azért kapja, hogy működőképes maradjon az állam. Az egy további kérdés, hogy ezenfölül oda akarjuk-e adni a magyarok, a németek vagy a hollandok pénzét az ukránoknak. Nem elrugaszkodott dolog arról beszélni, hogy támogassuk Ukrajnát, ez értelmes beszéd