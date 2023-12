A jóslat valóra vált: pont ezt nem akarták hallani az autósok

A Brent típusú olaj árának emelkedése miatt a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik péntektől – írta meg a holtankoljak.hu. A benzin esetében bruttó 8, míg a gázolaj esetében 6 forintos emelésre lehet számítani. Így a várakozások szerint

a 95-ös benzinért 570,

míg a gázolajért 593 forintot kell fizetni literenként.

Forgalom-visszaesés volt tapasztalható

Ahogy korábban megírtuk, érdemes volt a napokban, még szenteste előtt megejteni az év utolsó tankolását. Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára akkor lapunknak úgy fogalmazott, ismert tényt, hogy januártól áremelkedés várható az üzemanyagpiacon. Ennek alapvető oka a jövedéki adó emelése, ami EU-s kötelezettség:

Ehhez már évekkel korábban hozzá kellett volna nyúlni.

A főtitkár leszögezte, más uniós országokhoz képest Magyarországon jövőre továbbra is az egyik legalacsonyabb jövedéki adó lesz az üzemanyagokon. Viszont a töltőállomások ezt a költséget mindenképpen szeretnék majd érvényesíteni az árakban.

A JÖVEDÉKI ADÓ EMELÉSÉNEK HATÁSA LITERENKÉNT BRUTTÓ 41,3 FORINT LESZ.

Az üzemanyagárakat döntően külső tényezők, világpiaci folyamatok, globális konfliktusok, keresleti és kínálati viszonyok befolyásolják. Ettől függetlenül elmondható, Magyarország az árakat tekintve tartósan a regionális középmezőnyben van, és ezen a jövedéki adó emelkedése sem változtat.

Idén az üzemanyagpiaci kiskereskedelemben jelentős forgalom-visszaesés volt tapasztalható, nagyjából 15-20 százalékos. Ez összefügg azzal, hogy tavaly az üzemanyagár-sapka miatt magasabb volt a forgalom. „Az utolsó békeévekhez hasonló lesz az idei forgalmi adat” – mondta Grád Ottó. Idén korrigálta a piac a tavalyi többletet, a csúcsfogyasztást.

Szenteste előtt kellett tankolni

Idén az üzemanyagárak magas szintről indultak, majd fokozatosan mérséklődtek. Idén decemberben több mint 70 forinttal volt olcsóbb a gázolaj nagykereskedelmi ára, mint egy évvel korábban, a benzin esetében pedig közel 30 forintos különbségről beszélhetünk.

December 22-én kiemeltük: AZ IDÉN MOST LEHET A LEGOLCSÓBB A BENZIN.

A gázolaj az év közepén valamivel olcsóbb volt, mint most, ugyanakkor jelenleg is rendkívül kedvezőnek mondható az egy évvel korábbi árszínvonalhoz képest. Ha pedig a kiskereskedelmi árakat nézzük, a benzin és a dízel esetében is kijelenthető, hogy idén szeptemberben több mint 100 forinttal többet kellett fizetni a kutakon mindkét termékért. Így a jövedéki adó az idei szeptemberi üzemanyagárakhoz képest gyakorlatilag észrevétlen lesz. Az adóemeléssel is olcsóbb lesz valószínűleg az üzemanyag jövő év elején, mint az idei év első napjaiban volt.

A kiskereskedő és mezőgazdasági cégek, fuvarozó, építőipari cégek, valamint az ipari felhasználók számára nem érdemes tovább várni az üzemanyag-megrendelésekkel:

egyrészt idén még nem volt ilyen alacsony az ár,

másrészt további árcsökkenésre idén már nem számíthat a piac.

„Ezt az elmúlt napok fejleményei is igazolják: kockázati felár épült be jelenleg az olaj árába a Vörös-tengeren zajló események miatt, amely miatt hosszabb szállítási útvonalak és késedelmes szállítások prognosztizálhatók. A kockázatok miatt a fuvarozási díjak emelkedésnek indultak, amely hatással van a szállított termékek árára is” – összegezte az Indexnek Grád Ottó.