Pazar helyeken szilvesztereznek a magyarok, és ott is alszanak

A legnépszerűbb szálláshelyek ezúttal is a hotelek, amelyekben 2022-höz képest mintegy 10 százalékkal nőtt az előfoglalások száma – jelezte közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A szilvesztert utazással összekötni vágyók körében a 2 éjszakás, 2 fős előfoglalások a legjellemzőbbek.

Tavalyhoz képest 14 százalékkal több foglalás érkezett az év utolsó napjaira a fővárosba. Az NTAK adataiból az is kitűnik, hogy a külföldről érkezők 72 százaléka Budapesten kikapcsolódva lép át az újévbe. Legtöbben várhatóan Olaszországból, Spanyolországból és Németországból érkeznek, de Franciaországból és az Egyesült Királyságból is számos turista ünnepli majd a szilvesztert a magyar fővárosban.

A legpazarabb helyeken szilvesztereznek a magyarok

A fővároson kívüli szálláshelyek összességében 12 százalékkal magasabb hazai szálláshelyi forgalomra számíthatnak 2022 azonos időszakához képest.

A nemzetközi vendégek foglalásai pedig még ennél is nagyobb mértékben, 13 százalékkal emelkedtek. A vidéken előjegyzett vendégéjszakák 77 százalékát, összesen 160 ezer éjszakát a hazai utazók foglalták le, a külföldi vendégekhez pedig 47 ezer vendégéjszaka köthető.

A vidéki desztinációk közül – ahogy tavaly – az óév utolsó hosszú hétvégéjén is a Balaton és a Mátra-Bükk szálláshelyei örülhetnek a legtöbb vendégnek

– írja közleményében az MTÜ. Hozzátették, hogy idén a dobogóra került Bük-Sárvár, amely jelentős vendégforgalomra számíthat az előfoglalások alapján. A legnagyobb bővülést Mátra-Bük könyvelheti el, ahová az ünnepi hétvégére közel 4 ezer vendégéjszakával több foglalás érkezett, mint az előző évben.

December közepén interjút készítettünk Détári-Szabó Ádámmal, a Hunguest Hotels vezérigazgatójával, aki lapunknak elárulta, milyen fejlesztéseket hajt végre a hazai piacvezető vidéki szállodalánc. A Hunguest-vezér azt is jelezte, hogy legutóbb az 1970-es években történt ehhez fogható szállodaépítési hullám az országban, mint amit most láthatunk, de a mostani ezt is túlszárnyalja.