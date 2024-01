Több mint száz országban hódítanak ezek a magyar termékek

Tavaly 90 milliárd forint feletti forgalmat ért el a BioTechUSA, amely idén és jövőre is további 15-20 százalékkal növekedne. Ennek érdekében további jelentős beruházásokat folytat az étrendkiegészítők és speciális élelmiszerek piacán nemzetközi szinten is meghatározó magyar vállalat, amely több mint 100 országban van jelen. A cégcsoport most először engedett betekintést szadai termelése kulisszatitkaiba.