Szupermenekké válhatnak azok a gyerekek, akik programozást tanulnak – jelezte az Indexnek Balogh Péter angyalbefektető a Logiscool tizedik évfordulóját ünneplő eseményen. A Cápák között című műsorból is ismert befektetési guru szerint a fizetésekben nagy különbségek alakulnak ki azok között, akik elsajátítják a legújabb technológiákat, és akik nem értenek hozzá. Nagy igazság, hogy nem a mesterséges intelligencia fogja elvenni a mi és a gyermekeink munkáját, hanem az, aki ért a mesterséges intelligenciához – mondta Balogh Péter.

Balogh Péter üzletember, aki szoftverfejlesztő is egyben, az Index kérdésére rávilágított, hogy hatalmas változás előtt áll a munka világa. Megszűnnek és átalakulnak munkahelyek, sokan elveszíthetik a munkájukat. Aki ebben a változó világban is képes megoldani a problémákat, felvértezi magát az új tudással, annak továbbra is lesz állása – jelezte lapunknak az angyalbefektető, hangsúlyozva, hogy érdemes minél fiatalabb korban elsajátítani a programozói és egyéb technológiai tudást.

„Szupermenekké válhatnak azok a gyerekek, akik programozást tanulnak” – fogalmazott Balogh, megjegyezve, hogy a fizetésekben a jelenleginél is nagyobb különbségeket láthatunk majd, „nyílik az egyenlőtlenségek ollója”. Erre korábban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatója, Kristalina Georgieva is rávilágított.

EGY OLYAN TECHNOLÓGIAI FORRADALOM KÜSZÖBÉN ÁLLUNK, AMELY FELGYORSÍTHATJA A TERMELÉKENYSÉGET, FELLENDÍTHETI A GLOBÁLIS NÖVEKEDÉST, ÉS VILÁGSZERTE NÖVELHETI A JÖVEDELMEKET. UGYANAKKOR MUNKAHELYEKET IS KIVÁLTHAT, ÉS ELMÉLYÍTHETI AZ EGYENLŐTLENSÉGEKET

– fogalmazott az IMF vezére. Tajthy Krisztina, az IVSZ főtitkára lapunknak pedig jelezte, hogy azoknak biztosan lesz munkája, akik hajlandóak továbbképezni magukat a negyedik ipari forradalomban. Ez a megállapítás korhatárok nékül érvényes, akár 50 vagy 60 évesen is „vissza kell ülni az iskolapadba” a szakértő szerint. Persze, ha minél hamarabb megismerkedünk vagy megismertetnek minket az új technológiákkal, akkor hatalmas lépéselőnyt szerezhetünk, ebben segíthetnek az olyan, gyerekekre szabott oktatást nyújtó iskolahálózatok, mint a Logiscool.

Már a világ 30 országában vannak jelen

2024. január 27-én 10 éves jubileumát ünnepli a Logiscool, a gyerekek digitálisírástudás-, programozás- és mesterségesintelligencia-oktatását végző nemzetközi iskolahálózat. Ebből az alkalomból gyűltek össze, emlékeztek a múltra, és beszélgettek a jövőről a Logiscool magyar társalapítói, Breuer Anita és Csitári Gyula, a franchise-hálózat partnerei, az oktatók, a szülők és gyerekek, valamint a Logiscool befektetői is, és az eseményen az Index is jelen volt.

A napjainkban a világ 30 országában, több mint 200 iskolában 210 ezer gyermek életére hatással lévő hálózat 2014-ben indult Magyarországról

– emlékeztettek a Logiscool társalapítói. Balogh Petya startupper 2017-es, befektetőként való csatlakozása után, 2018-ban született meg a döntés, hogy a franchise-hálózat külföldön is terjeszkedni kezdjen. Innentől pedig a növekedés új sebességre kapcsolt.

„A gyerekek mindenhol, Szingapúrtól Dél-Afrikán keresztül Mexikóig ugyanúgy reagálnak a tananyagunkra: egyszerűen nem szeretnék abbahagyni az órákat” – mondta Breuer Anita.

Hogy ennek mi lehet az oka, Csitári Gyula fejtette ki: „Egy szuper csapat áll mögöttünk, minden platform, amit használunk, saját fejlesztés. Nem véletlen, hogy ennyi országból érdeklődnek a megoldásaink iránt. Saját tananyagunk, közösségi portálunk és saját oktatási platformunk világszinten megállja a helyét”. Hozzátették, hogy a minden korosztálynak megfelelő vizuális blokk és palettakínálatuk könnyen érthetővé, játékossá, interaktívvá és szórakoztatóvá teszi a programozás tanulását.

Balogh Petya: Sokkal több célunkat érhetjük el ezzel a gondolkodásmóddal

A platform egyediségét erősíti a MIX mód is, ahol a vizuális és írott programozónyelvekkel egyszerre lehet dolgozni ugyanazon a projekten belül. Emellett a tanulók csatlakoznak egy nemzetközi közösségi portálhoz is, ahol kihívásokkal, kvízekkel, digitális társasági élményekkel gazdagodhatnak, fejleszthetik analitikus, algoritmikus és logikus gondolkodásmódjukat.

Ha egy gyerek megtanul a gépek nyelvén gondolkodni, ha megérti, hogyan működnek körülötte nemcsak a hús-vér emberek, hanem a mechanikus és digitális világ is, akkor sokkal több célját képes elérni

– erre már Balogh Péter mutatott rá az eseményen. Kifejtette, hogy valójában a programozás egy egyszerű alapgondolat, egy gondolkodásmód: a célok kisebb és kisebb lépésekre való felbontásával kell tudni komplex problémákat megoldani.

„Akik ezt megtanulják, azok sokkal sikeresebb felnőttek lesznek, sokkal több tervüket tudják megvalósítani” – világított rá Balogh. Varga Dániel olimpiai bajnok vízilabdázó, aki évekkel ezelőtt íratta be kisfiát a Logiscoolba, elmondta, számára nem is volt kérdés, hogy szülőként meg kell ismertetnie gyermekeit a digitális világgal. Kisfia, Milán már több éve az óbudai Logiscoolba jár. „Még 10 évvel ezelőtt a feleségemmel két dologban egyeztünk meg, amikor arról beszéltünk, hogy milyen szülők szeretnénk lenni. A gyerekeinkkel a sportot és a digitális világot kell megismertetnünk. Szerencsére mind a kettőt nagyon szeretik” – mondta.

Varga Dániel elárulta azt is, hogy ő miért tartja fontosnak a programozás által elsajátítható gondolkodásmódot mindenki számára: „Edzőként egy csapatnál kultúrát is építek. Fontos a taktika, fontos az edzéselmélet, fontos, hogy ki és hogyan játszik. De a legfontosabb ez a fajta gondolkodásmód. Ha valakinél ez kialakul, akkor az egyéni képességei, a környezeti hatások kevésbé befolyásolják az eredményeket. Az ilyen emberek boldogok és sikeresek”.

Nem az AI veszi el a munkát, hanem akik tudnak bánni vele

Elképesztő sebességgel fejlődő világunkban, amit egyre inkább a digitális technológia vezérel, a számítógépek nyelvének megértése ugyanolyan fontos, mint az írás és az olvasás.

Nagyon izgalmas korban élünk, amikor a digitális világ soha nem látott sebességgel fejlődik. A mesterséges intelligencia fejlődésének sebessége is azt mutatja, hogy lépést váltott az emberiség. Nagy igazság, hogy nem a mesterséges intelligencia fogja elvenni a mi és a gyermekeink munkáját, hanem az, aki ért a mesterséges intelligenciához. A szülők úgy tudják felkészíteni gyermekeiket a jövő kihívásaira, ha erre különös figyelmet fordítanak

– fejtette ki Balogh Petya. Csitári Gyula hozzátette: „A világ változásaira és a mesterséges intelligencia térnyerésére reagálnunk kell. Mi már évek óta tanítjuk, hogyan működik az AI, most már azt is megtanítjuk akár egészen kicsiknek is, hogy hogyan kell azt használni”.

A születésnap alkalmából rendezett budapesti sajtóeseményen a Logiscool bejelentette együttműködését az EtonX-szel, az elismert brit Eton College innovatív részlegével. A Logiscool és az EtonX közös fejlesztésű, új „self-learning” kezdő kurzusa, a Coding games with Python új lehetőséget nyit a kódolás és a mesterséges intelligencia oktatásában a 12+ éves gyerekek és fiatalok számára. A kurzus részeként KAI és DAIsy, a Logiscool mesterségesintelligencia-asszisztensei is segítik a diákokat és az oktatókat a tanulási folyamatban.

(Borítókép: Balogh Péter. Fotó: Logiscool)