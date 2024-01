„A nehéz külső körülmények ellenére fél százalékkal sikerült növelni a munkahelyek számát és ezzel fenntartani a magas foglalkoztatást Magyarországon” – nyilatkozta az Indexnek a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, aki arra is emlékeztetett, hogy tavaly a munkaerőpiac kifejezetten jól teljesített nemzetközi szinten is, a környező országokhoz képest – beleértve Ausztriát is –, Magyarországon a legmagasabb a foglalkoztatási mutató.