EXIM-vezér: Nem igazak a pletykák, nem kötünk közvetlen orosz ügyleteket

„Optimisták vagyunk, szinte biztosra vehető, hogy az idei év sokkal jobb lesz, mint a tavalyi” – nyilatkozta az Indexnek Kisgergely Kornél, a EXIM Magyarország vezérigazgatója, aki emlékeztetett, hogy bár a tavalyi év elején a piaci energiaárak már a háború előtti szinten jártak, a fogyasztók csak később érezték meg a dezinflációt, ráadásul a magas kamatkörnyezet komoly hatásokat eredményezett.

Utóbbi régiós szinten és a reálkamat tekintetében is kiugróan magas volt. A külső gazdasági konjunktúra is kedvezőtlen volt, ezért a tavalyi év a növekedés tekintetében nem sikerült, a gazdaság 2023-ban összességében zsugorodott, ám a második félévben már elindult a fellendülés.

Az EXIM idén a fellendülés folytatódására számít. A gyenge belső kereslet fokozatosan javulhat. A reálkeresetek a tavalyi év második felében már növekedtek, idén ez még tovább folytatódhat. „A tavalyi évben megfigyelhető volt a lakosság nagyobb megtakarítása is. Ezt részben a magas kamatkörnyezet ösztönözte. Ugyanakkor napjainkban már csökkennek a fogyasztást visszatartó erők, reális várakozásunk, hogy idén már 4 százalék körüli gazdasági növekedés lesz.”

Kisgergely Kornél a reálkamatokkal kapcsolatban egy plusz észrevételt is tett, emlékeztetett, hogy bár mindenki a visszatekintő reálkamatokat ecseteli, valójában ennél fontosabb az előretekintő kamat. Ugyanis jellemzően úgy számolják a reálkamatot, hogy megnézik az aktuális kamatokat, amiből kivonják az aktuális inflációs adatot. Ám ez a lényegre nem világít rá: a kamatokat a jövőben kell megfizetni, így az inflációs adat ebben az esetben a múltra vonatkozik.

Ha így nézzük a magyarországi reálkamatot, akkor az már 2022-ben pozitív volt, 2023-ban pedig rekordmagas szinten állt. Tény, hogy azóta már csökkent, de még mindig jelentős. Az EXIM vezérigazgatója hozzátette: „ez historikusan és a régiós szinten is magas, 2022 végén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) túlszigorította a monetáris kondíciókat. Ha már korábban elkezdte volna emelni a kamatokat, akkor meggondoltabban és alacsonyabb szinten állhatott volna meg”.

Ráadásul, ez a korábbi extra kamatkörnyezet még mindig benne van a rendszerben, annak ellenére, hogy jelenleg már folyamatosan lazít a jegybank. Tavaly év végén 5,5 százalék volt az infláció, de ez ismét év/év index. Szerinte amennyiben azt nézzük, hogy tavaly év végén hogyan alakult a rövid bázisú infláció, úgy az már közel konzisztens a 3 százalékos inflációs célsávhoz. Tehát az infláció a célértéken mozog, ugyanakkor a gazdaság nehéz helyzetben van. Ilyen esetben Kisgergely Kornél szerint inkább stimulálni kellene a gazdaságot, és nem további terheket rakni rá.

A vezérigazgató kiemelte a bank speciális anticiklikus szerepét: ha a gazdaságnak rossz, akkor rájuk még nagyobb szükség van. A kormány komoly feladatokat bízott rájuk, és a tavalyi év elején elindították a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot. Ez kezdetben 700 milliárd forinttal volt meghirdetve, aztán 1000 milliárdra emelték. „Az első három hónapban az ezermilliárdos keret felére szerződtek az ügyfelek, az év végére pedig kifutott a 1000 milliárdos keret. Ennek közel háromnegyedét már folyósítottuk is.”

A sikert mi sem támasztja jobban alá, mint hogy tavaly év végén úgy döntött a kormány, a keretet tovább emeli 1200 milliárdra. Szektorokra bontva a keretösszeg egyharmadát a feldolgozóipar használta fel, egy másik jelentős részét a kereskedelem. A hitelprogram kiemelten szolgálta a zöldcélokat és az energiahatékonyság növelését.

Fontos arra is kitérni, hogy összességében a bank nagyon intenzív forrásbevonási tevékenységet folytatott: a mérlegfőösszegük jelentősen nőtt, míg a kereskedelmi bankoké zsugorodott, hiszen ilyenkor „az állami tulajdonú bankoknak kell átvenniük a helyüket.” Az EXIM életében a tavalyi évben volt még egy jelentős fejlemény: 1,25 milliárd dolláros devizakötvény-kibocsátást hajtottak végre.

A kereskedelmi bankokkal ellentétben nem gyűjtünk betétet, nemzetközi pénzügyi intézményektől veszünk fel hosszú távú hiteleket, illetve a hazai és a nemzetközi tőkepiacokon bocsátunk ki kötvényeket. Nagyon aktívak voltunk a tavalyi évben a hazai kötvénypiacon: kéthetente volt aukció, de ez csak a hazai befektetői bázis. Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk tágítani, a nemzetközi piacokra is ki kellett lépnünk. Az esetünkben jelentős mértékben szükséges, hogy devizában is vonjuk be forrásokat. Így a tavalyi évben kétszer is kimentünk a nemzetközi tőkepiacokra.