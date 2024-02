Zuckerberg washingtoni pofona után győzelmet aratott a Wall Streeten

Ahogy arról mi is beszámoltunk az Indexen, Mark Zuckerberg Metájának rossz napja volt a héten Washingtonban, viszont a Wall Streeten sosem élt meg még ennél szebbeket. A közösségimédia-vállalat egy sor jó hírrel tájékoztatta a befektetőket:

a negyedéves nyereség megháromszorozódott az előző évhez képest, és meghaladta a 14 milliárd dollárt, a felhasználók száma megugrott, a költségek csökkentek és a hirdetési eladások nőttek.

Még a sokat gúnyolt, veszteséges virtuálisvalóság-egység is mérföldkőhöz érkezett, 1 milliárd dolláros bevételt termelve. Hogy senki ne kételkedjen az önbizalmában, a vállalat először hirdetett osztalékot.

Ez a részvényesek számára kifizetést jelent – mégpedig részvényenként 50 centet.

A Facebookot, az Instagramot, a Threadset és a WhatsAppot összefogó vállalat ígéretet tett arra is, hogy a pénzt továbbra is folyósítja, mondván, hogy „erős pénzügyi helyzetben van, és képes befektetni, miközben továbbra is tervezi a kifizetéseket negyedévente”. A vállalat részvényei, amelyek már így is rekordmagasságban voltak, több mint 12 százalékkal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben.

Elemzők szerint a megosztásról szóló döntés az érettség jele, mivel a Facebook közeledik a 20. születésnapjához.

Ez megerősítette a befektetői vélemények 2022-től bekövetkezett változását, amikor a vállalat részvényei elszálltak, és egy magas rangú befektető nyilvános levelet írt Zuckerbergnek, hogy a vállalat „a túlzás földjére sodródott – túl sok ember, túl sok ötlet, túl nagy lazaság”, vissza kell szereznie a „mojót” (általában talizmánt, de itt befolyást jelent – a szerk.).

A Meta simán lehagyta a konkurens technológiai cégeket

Az Amazon eladásai a szeptember–decemberi időszakban 14 százalékkal ugrottak meg az előző év azonos időszakához képest. Az Apple bevételei egy év után először ismét növekedtek.

A Meta teljesítménye volt azonban a legmegdöbbentőbb, mindössze egy nappal azután, hogy Washingtonban éles kritikák érték, ahol szenátorok azt mondták Zuckerbergnek, hogy terméke „embereket öl”, és arra kényszerítették, hogy kérjen bocsánatot a gyermekek szexuális kizsákmányolásának áldozatai családjaitól.

A Meta csütörtökön elemzőknek nyilatkozva elismerte, hogy olyan szabályozási kihívásokkal néz szembe, amelyek „jelentősen” befolyásolhatják az üzletmenetét. De egyelőre, bármit is csináljon a Facebook, úgy tűnik, hogy az emberek és a hirdetők ragaszkodnak hozzá.

A Meta szerint decemberben közel 3,2 milliárd ember volt aktív valamelyik platformján naponta, ami 8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A szeptember–decemberi időszakban a bevétel 25 százalékkal nőtt az előző évhez képest, és meghaladta a 40 milliárd dollárt.

Jasmine Engberg, az Insider Intelligence vezető elemzője szerint a vállalat túlteljesítette a várakozásokat, mivel a hirdetések javítását célzó mesterséges intelligencia alkalmazásába való befektetése megtérült.

Csillagos negyedik negyedév volt

– mondta. „A Meta 2023-as eredményei még nagyobb ünneplésre adnak okot, ahogy közeledik a Facebook 20. évfordulója.”

Eközben Zuckerberg által tavaly indított költségcsökkentési akciója, amely több ezer munkahely leépítésével járt, segített 8 százalékkal csökkenteni a kiadásokat. A létszám 22 százalékkal csökkent.