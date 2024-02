A vállalat közleménye szerint már korábban ismertté vált az Atmedia eltökélt szándéka, hogy tudását és tapasztalatait az országhatáron túl is hasznosítsa. A horvát piacra való belépés mindig is fontos szempont volt a kereskedőháznak, amely most meg is valósult. Az Atmedia horvátországi leányvállalata többlépcsős akvizíció részeként,

első lépésként 25 százalékos részesedést vásárolt Horvátország vezető országos rádiójának, az Otvoreni Radionak reklámidejét értékesítő Plug and Play sales house-ban.

Az Atmedia portfólió és nemzetközi üzletfejlesztési igazgatója kijelentése szerint az Atmedia egyre fontosabb piaci szereplővé válik a horvát piacon. „Reményeink szerint később, más platformok bevonásával, Horvátországban is meghatározó multimédiás szereplő lesz az Atmedia” – nyilatkozta.

Az Atmedia többeközött a magyar piacon a televízióadók és rádiók reklámidejét értékesítő média-kereskedőház. 2016-ban került magyar tulajdonba és napjainkban nagyjából 44 tévéadóból, 11 rádióból és számos weboldalból áll a portfóliója. Olyan televíziók reklámidejét értékesít, mint például a TV2, az ATV, vagy éppen a Hír TV.

Nagyjából egy hete publikáltunk egy felmérést, amit az RTL Saleshouse és az Atmedia közösen készített. Ebből kiderült, hogy a lineáris tévé továbbra is jó eredményeket hozó hirdetési felület, a lokális videóhirdetések pedig csaknem háromszor hatékonyabbak a globálishoz platformokhoz képest. A kutatás végeredménye úgy foglalható össze: a lineáris tévé és a BVOD továbbra is a legjobb eredményeket hozó hirdetési felületek, a lokális videóhirdetések pedig közel háromszor hatékonyabbak a globálishoz képest.