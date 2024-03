Az orosz gáz miatt bukhatott csaknem 564 milliárd forintot Magyarország

Magyarország 2021-ben kötött 15 éves gázvásárlási szerződést az orosz állami Gazprommal. Vlagyimir Putyin orosz elnök a piaci szint ötödéért ígérte a nyersanyagot. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból készített számítás alapján a magyar kormánynak 564 milliárd forintos veszteséget okozott, hogy az elmúlt két évben nem a tőzsdéről szerezték be a gázt.

Az MVM 2021 októberében kötött egy 15 éves gázvásárlási szerződést az orosz állami Gazprommal. A kormány szerint a megállapodás nagyságrendekkel kedvezőbb, mint az 1995-ben kötött szerződés – írja a Népszava.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban azzal is érvelt, hogy a magyar–orosz gázmegállapodás a rezsicsökkentés fenntartását is biztosítani tudja. Vlagyimir Putyin 2022-ben úgy fogalmazott, hogy Magyarország a piaci szint ötödéért szerezheti be a nyersanyagot.

A Népszava a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján számításokat végzett, amelyek erősen rácáfolnak a korábban ígért kedvezményekre.

A tőzsdei árakhoz viszonyítva az elmúlt két évben 564 milliárd forint kárt okozhatott Magyarországnak az orosz fűtőanyag-beszerzési szerződés.

Megjegyezték, hogy a kormány kommunikációja szerint az orosz gáz a legolcsóbb Magyarországnak, de az állítást bizonyítékokkal még nem támasztották alá. A cikk szerint nem igazán lehet látni, hogy a 2021-ben kötött szerződés miért lenne kedvezőbb.

Miklós László energiapiaci szakértő, a Mol korábbi vállalati kapcsolati igazgatója úgy látja, hogy a megállapodás nem jobb az előzőnél. Véleménye szerint a 2014-es lakossági árakat csak ezermilliárdos nagyságrendű költségvetési támogatással tudják „fenntartani”.

Mivel a beszerzési szerződés hosszú távra lett kötve, így ha a Gazprom el nem áll tőle, Magyarországnak már nem éri meg kilépni és más forrásokból beszerezni a gázt.