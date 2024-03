Mint megírtuk, évek óta komoly harc és jelentős technikai problémák övezik a magyar labdrúgó-válogatott mérkőzéseire szóló jegyvásárlást, mivel elképesztő a túljelentkezés ezekre a meccsekre. Emiatt vezették be már korábban a bérleteket, amelyekkel több hazai meccsre egyszerre lehetett jegyet váltani.

Sokan bíztak benne, hogy az új rendszerben nem kell majd ilyen fennakadásokkal szembesülniük, ám a jegyeket értékesítő oldal márciusban már az értékesítés kezdés előtt akadozni kezdett, majd feltüntették, hogy karbantartás zajlik a honlapon. Épp akkor, amikor több ezren egyszerre próbáltak meg bérletet venni.

A Világgazdaság cikke szerint a jegyértékesítési rendszer mögött egy OTP-s cégháló feszül. Mint írták, az MLSZ dolgozói szintén évek óta tartó harcot vívnak a szövetség másik nagy IT-rendszerével, az Integrált Futball Alkalmazás (IFA) nevű ügyviteli szoftverrel, amit a bírók és sportszervezők használnak a mérkőzések eredményeinek, jegyzőkönyveinek adminisztrációjához. Azonban a panaszok szerint alkalmatlan minden olyan funkcióra, amelyre tervezték.

A lap hozzátette, hogy a focibiro.hu-n szinte heti rendszerességgel jelennek meg olyan hírek, amelyek szerint az ügyviteli rendszer nem rögzített alapvető információkat meccsekről, de olyan is előfordult, hogy az alkalmazás nem adminisztrálta, hogy egy NB I-es mérkőzésen ki volt a gólszerző.

A cikkből kiderült, az MLSZ két nagy informatikai rendszerét: a jegyértékesítő és az ügyviteli rendszert is az OTP-hez kötődő cégek fejlesztik, ami a lap szerint azért is érdekes, mert Csányi Sándor az OTP vezérigazgatója 2010 óta az MLSZ elnöke is.

Az MLSZ által szervezett mérkőzésekre az InterTicket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. biztosítja az online jegyértékesítő rendszert, és indulásától kezdve szoros kapcsolatot ápol az OTP-vel. A cég saját honlapján úgy fogalmaztak:

Az InterTicket 1995-ben az OTP Bank Bankkártya Igazgatósága exkluzív jegyértékesítési szolgáltatásaként elsőként jelent meg a hazai jegyértékesítési piacon elektronikus bankkártyatranzakció-kezeléssel.

Majd az InterTicket jegyértékesítő szolgáltatását az OTP beépítette a Simple alkalmazásába.

A Világgazdaság arról is írt, hogy az Integrált Futball Alkalmazást egy korábbi elavult rendszer leváltása érdekében kezdte el fejleszteni a JET-SOL Számítástechnikai Szolgáltató Kereskedelmi és Beruházási Kft.

Eredetileg 2015 decemberében kellett volna elindulnia, azonban közel egy évet csúszott a 2015-ös tulajdonosváltás miatt, így az új kizárólagos tulajdonos az OTP-csoportba tartozó MONICOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. lett, amely a lap szerint „éveken át vastagon számlázható projekthez jutott”.

Azonban miután kiderült, hogy az IFA még a korábbi rendszernél is használhatatlanabb, az MLSZ hét-nyolc évvel később megrendelt egy újabb verziót, amelynek fejlesztésével egy másik OTP-közeli informatikai szolgáltatót, az SMP Solutionst bízták meg.

A lap végül hozzátette, hogy a cégnek a bankkal való összefonódását világosan jelzi, hogy nemzetközi terjeszkedése szinte pontosan leköveti az OTP külföldi akvizícióit: Albánia, Moldova, Horvátország, Montenegró. Továbbá a cég legfontosabb ügyfeleként is az OTP-csoportot tartja számon.