Alkotmányos alapjogként rögzítené a készpénzhasználatot a Mi Hazánk ellenzéki párt, amelynek vezetője, Toroczkai László egy ideje zászlajukra tűzte a sokakat érintő probléma rendezését. A radikális szervezet azt szeretné elérni, hogy a kistelepüléseken is legyenek pénzkiadó bankautomaták és bárki, bárhol, korlátozás nélkül, ingyenesen vehessen fel ezekből bankjegyeket.

Az ötlet merésznek tűnik, főleg, hogy a 21. századi világban egyre inkább a digitalizáció felé haladnak a társadalmak, a készpénzhasználat körüli vita pedig régóta központi téma. Mindkét oldalnak megvannak a saját érvei, ám amellett sem érdemes elmenni, hogy a készpénzrendszer fenntartása irtózatos költségeket emészt fel, évente több száz milliárd forintba kerül csak az, hogy magunknál tarthassuk a bankjegyeket.

Ezek után kézenfekvő lenne, hogy az állam is inkább a digitalizációt támogassa, főleg, hogy a gazdasági fehérítésnek is lételeme a minél kisebb készpénzállomány. Ennek ellenére a kormány több tagja is úgy véli, a készpénzes fizetés a kultúránk része és maga a miniszterelnök, Orbán Viktor is úgy fogalmazott nemrég a parlamentben, hogy nem lesznek akadályai a Mi Hazánk kezdeményezésének, azaz a készpénzhasználat alkotmányba emelésének.

Homályos tervek

Hogy ez pontosan mivel járna: teljes ingyenességgel, vagy pedig csak a jelenlegi limit kibővítésével, egyelőre nem tudni. Kérdéseinket megküldtük az Építési és Közlekedési minisztériumnak a témában, mivel annak megvitatásával a tárcát vezető Lázár Jánost bízta meg a kormányfő. Lázár múlt héten már tárgyalóasztalhoz is ült Toroczkai Lászlóval.

Mi áll most a törvényben?

A jogszabály értelmében a pénzügyi intézményeknek jelenleg havonta két alkalommal, összesen 150 000 forint összegig történő készpénzfelvételt ingyenesen kell biztosítaniuk a fogyasztók részére. Vagyis az érintett tranzakciók esetében a tranzakciós illeték költségei sem terhelhetők át a fogyasztókra, ugyanakkor a hitelintézetek ezen tételek után is kötelesek az illetéket megfizetni.

Nagyot kaszálnak a bankok

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint Magyarországon havonta átlagosan mintegy 7,5 millió készpénzfelvétel történik, ezek összege pedig eléri a 800 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy egy készpénzfelvétellel átlagosan 105 ezer forintot vesznek le a magyarok, azaz az átlag nem éri el a 150 ezres limitet. Persze ez csak az átlag, van, aki több százezer forintot vesz le egyszerre minden hónapban, mások viszont többször kisebb összegeket. Ők két alkalom után ugyanúgy fizethetik a készpénzfelvételi díjakat a bankoknak.

Hogy pontosan mekkora díjat kell fizetni a készpénzfelvételért, az bankonként eltérő.

Van, ahol a limit feletti százezer forint felvétele „mindössze” néhány száz forintba kerül, máshol viszont ugyanez az összeg akár 1500-1800 forintos díjat vonhat maga után.

A hazai pénzforgalmi szolgáltatók 2022-ben realizált 749 milliárd forintos bevételének mintegy 12 százalékát tették ki a készpénzfelvételekhez kapcsolódó bevételek. Ez valamivel több mint 88 milliárd forintot jelentett akkor. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint az MNB legfrissebb, tavaly szeptemberi adata alapján a teljes hazai bankszektorban 6,87 milliárd volt a készpénzfelvételekhez kapcsolódó bevétel 1 hónapban, éves szinten ez 70-75 milliárd forintot tehet ki. Ezt az összeget tehát mindenképp elbuknák a bankok, kérdéses, hogy hogyan reagálnák le, főleg, hogy 2019-ben még az ingyenes készpénzfelvétel teljes eltörlése mellett kardoskodtak a Bankszövetségen keresztül?

Mivel járna az ingyenesség?

Varga Zoltán rámutatott: jelenleg a készpénzfelvételt 0,6 százalékos tranzakciós illeték terheli, melyet a kereskedelmi bankok az állami költségvetésnek fizetnek meg.

„Várhatóan az illeték összegét nem érintené a készpénzfelvétel ingyenessé tétele, tehát a kereskedelmi bank minden tranzakció után levonná és befizetné az illetéket. Jelenleg havi 150 ezer forintig, havonta 2 alkalommal lehet ingyenesen készpénzt felvenni az ATM-ekből, ezen felül a bankok 0,3-1,5 százalékos díjat vonnak. A szabályozás változtatása esetén ettől a bevételtől esnének el, és az intézkedés várhatóan kismértékben megemelné a készpénzforgalmat” – mondta az Indexnek Varga Zoltán, aki szerint a bankok a bevételkiesés egy részét várhatóan megpróbálnák kompenzálni egyéb díjak kismértékű megemelésével.

Nőhet az állomány

Az elemző úgy véli, a lépés kismértékben megemelné a készpénzhasználat volumenét, „ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy a hazai gazdaság további kifehérítése érdekében inkább a készpénzhasználat visszaszorítására kellene törekedni”. Varga Zoltán szerint egyébként a készpénzállományban az ingyenessé tétellel sem lenne várható jelentős emelkedés, úgy látja, a változás öt százalék körüli lehetne.

A jegybanki statisztikák szerint január végén 8089 milliárd forintnyi készpénz volt forgalomban Magyarországon, valamivel kevesebb, mint egy hónappal azelőtt. A készpénzállomány kissé csökkenésnek indult már a 2022-es év végi csúcsok óta. Ha tehát bejönne az ingyenes felvételi lehetőség, akkor ez a tendencia biztosan megfordulna.

(Borítókép: Németh Emília / Index)