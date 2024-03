A hivatalos adatok szerint februárban a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, illetve januárhoz viszonyítva átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek az árak. Az inflációs adat olyan téren bizakodásra adhat okot, hogy a jegybanki célsávban helyezkedik el, de érdemes a mostani inflációs mutatót tágabb kontextusban is megvizsgálni.

A zuhanó kereslet állította meg az inflációt

Mindenekelőtt érdemes megvizsgálni, hogy pontosan mitől is érkezett meg a jelenlegi szintre az infláció. A gazdaság a tavaly évben egy jelentős recesszión ment keresztül, ezt két adat tökéletesen alátámasztja:

a kiskereskedelmi forgalom volumene 7,9 százalékkal kisebb volt az előző évinél, illetve a bruttó hazai termék (GDP) a nyers adatok alapján 0,9, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján 0,7 százalékkal maradt el az előző évitől.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint 2023-ban elsősorban egy fogyasztási sokk okozta válságról beszélhetünk. A fogyasztási sokk oka pedig maga az infláció és a bezuhanó vásárlóerő. Beszűkült a kereslet, a vállalatok elveszítették átárazási erejüket. A zuhanó kereslet mellett nem lehet úgy eladásokat növelni, hogy közben emelik az árakat.



Emellett szerepet játszott számos más gazdaságpolitikai tényező is – a magas kamatkörnyezet vagy a versenyt ösztönző kormányzati intézkedések – az árak drágulásának megfékezésében.

Azonban összességében az összezuhanó kereslet velejárójaként fékeződött az infláció.

„Emellett persze sokat segített a globális helyzet is. A többi országban is mérséklődött az infláció, ahogyan enyhültek a kínálati zavarok, lecsengett az energiasokk, erősödött a forint” – fogalmazott az Indexnek az ING vezető elemzője.

Visszatérhet az infláció?

Ezt a kérdést a napokban feltettük Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek, aki leszögezte: nem fél az infláció visszapattanásától, ahogy fogalmazott, „kiütés után ott is marad”. Majd hozzátette, előretekintő adatokon az élelmiszerpiacot is vizsgálják, és „nincs élelmiszeripari infláció”: a szektor szerinte nem képes emelni az árakat, mert az alapanyagárak csökkennek. Valamint az ipari termelőiár-index is mély deflációt mutat a tárcavezető szerint.

Azonban ő is elismerte az üzemanyagárak drágulását – 6,7 százalék januárról februárra –, amit érdemes figyelemmel kísérni: „van egy megállapodás a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, amely szerint az üzemanyagáraknak a régiós középmezőnybe kell tartozniuk, ezt a kormány folyamatosan ellenőrzi. Ha ez a megállapodás megtörik, akkor be kell avatkozni az üzemanyagárakba” – majd Nagy Márton azzal zárta gondolatait, hogy összességében nem az infláció, hanem a növekedéssel kapcsolatban megfogalmazott célok jelentenek kihívást.

Ugyanakkor az év második felében – elsősorban a bázishatások következtében – ismét jelentősebben emelkedhet az infláció. Ez egyébként az elemzői konszenzus is, hiszen a legtöbb szakértő már februárban növekedést várt. A csúcspont valamikor az év vége felé érkezik el. „Egyelőre még nehéz pontosan megmondani, hogy hol tetőzhet az infláció. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen lesz a gazdaság teljesítménye, fennmarad-e a reálkeresetek dinamikus bővülése, beindul-e a fogyasztás” – mondta el lapunknak Virovácz Péter.

leszögezhető: ha a vártnál gyengébb lesz a gazdasági növekedés, akkor az segíthet lejjebb nyomni az idei inflációt.

Ezt maga Nagy Márton erősítette meg, hiszen szintén a korábban már említett sajtótájékoztatón kifejtette: nem realitás az idei évre korábban beharangozott 4 százalékos gazdasági növekedés. Bár Nagy Márton ezt cáfolta, Virovácz Péter szerint a gyengébb növekedést a költségvetés is megérezheti, és így kiigazító lépésekre lehet szükség. A nehezebb helyzet nemcsak a kiadási, de a bevételi oldalt is érintheti valamilyen adóemelés formájában.

Egy ilyen helyzetben viszont könnyen lehet, hogy az érintett szektorok a költségek újbóli áthárításával reagálnának, ami felfelé tolná az inflációs pályát. Jelenleg az ING alapforgatókönyve év végére 5,5-6 százalék körüli inflációt jósol.

Virovácz Péter szerint 2025 folyamán aztán némileg fékeződhet az infláció, ám átlagban még így is 4 százalék körül ragadhat, amennyiben folytatódik az a gazdaságpolitika, amely a kereslet élénkítését tűzi ki célul, még akár annak árán is, hogy némileg magasabban ragadjon az infláció.

Nincs jó állapotban a makrogazdaság

A korábban ismertetett adatokon túl érdemes másokat is figyelembe venni;

Januárban az ipari termelés volumene 3,6, munkanaphatástól megtisztítva 4,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás tavaly decemberhez mérten 1,1 százalékkal mérséklődött.

Szintén az idei év első hónapjában az export euróban számított értéke 7,4, az importé 14 százalékkal kisebb volt az előző év azonos időszakánál.

Valamint decembert követően januárban a naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene nem változott az előző hónaphoz viszonyítva.

Virovácz Péter szerint is meglehetősen borús a helyzet. A 2023. év valós gazdasági teljesítménye a GDP-adatnál sokkal rosszabb képet fest. A 0,9 százalékos visszaesést úgy sikerült elérni, hogy közben a mezőgazdaság 2,2 százalékpontot javított az összképen. Vagyis mezőgazdaság nélkül több mint 3 százalékos volt a recesszió Magyarországon. Az ING elemzője szerint

Így talán már érthető, miért van rossz állapotban a költségvetés.

Ráadásul a tavalyi évzárás sem sikerült jól, így elveszett a pozitív momentum, ami segíthetné az idei évet. A pozitív áthúzódó hatás csekély, mindösszesen 0,4 százalékos növekedést indukálna idén. A fogyasztás és a beruházás év közben erősödhet, támogatva a kilábalást, de a nettó export könnyen lehet, hogy visszahúzza majd a növekedést.

A belső kereslet erősödése növeli az importigényt, miközben a külső kereslet gyengülése fékezi az exportteljesítményt. Szektorok szintjén nézve az ipar idén mínuszos évet zárhat, az építőipar súlytalan lesz még idén növekedési szempontból. Ha az agrárium a tavalyi rekordközeli év után átlagos évet fut, még akkor is visszahúzza a GDP-növekedést.

Virovácz Péter szerint egyedül a szolgáltató szektor kilátásai tűnnek kedvezőnek. Az ING 2,1 százalékos GDP-bővüléssel számol 2024-ben. Ugyanakkor az elemző szerint a legfrissebb gazdasági adatok, vagyis a makrogazdasági fundamentumok egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy

mind szükség, mind lehetőség is lenne a további kamatvágásokra.

Az elemző szerint az infláció rövid távon kedvező, bár a reflációs kockázatok rémképe ott lebeg hosszabb távon. A gazdasági teljesítmény az év elején gyengének tűnik, vagyis ez is inkább a kamatvágásokat támogatja. A legutóbbi külkereskedelmi adat is javított valamit az összképen. „De van valami, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül: ez pedig a piaci stabilitás vagy mára inkább már instabilitás. Egyre jelentősebb sérülékenységet mutat a forint, és az árfolyam minden negatív hírre hevesen reagál. Ezzel szemben a pozitív híreket a piaci szereplők ignorálják.”

Lehetetlen megjósolni a jegybanki döntést

Virovácz Péter szerint a helyzetet az is jól jelzi, hogy a befektetők egyre inkább kockázatosnak tartják a magyar piacot, és csak jelentősebb kockázati prémium megléte mellett hajlandók kereskedni. Ez emeli az euróval szembeni árfolyamot és a kötvények elvárt hozamát is.

Mindez mind inflációs, mind költségvetési szempontból rossz hír.

Vagyis hiába a jó fundamentum, ha közben a piac igényli a magasabb kockázati prémiumot. Ez beszűkíti a jegybank mozgásterét. Már csak két hétre vagyunk a következő jegybanki döntéstől, és az ING elemzője szerint lehetetlen megjósolni, hogy mi történik addig a forinttal. De a piaci instabilitás óvatosabb döntésre késztetheti a jegybankot.

Végezetül érdemes kitérni az idei béremelésekre is. Az infláció tekintetében sok múlik majd azon, hogy a vállalatok milyen költségsokkokkal szembesülnek az év második felében. Amennyiben nyugodtabb lesz a helyzet, úgy talán kevésbé lesznek élesek a vállalatok átárazási szempontból. Ugyanakkor „az kétségtelen, hogy minél erősebben pattan vissza a vásárlóerő, minél gyorsabban áll helyre a belső kereslet a magyar gazdaságban, annál nagyobb tér nyílhat a vállalatok számára az átárazásban”.

Azonban jelen pillanatban az év második felére vált gyorsulás az inflációban sokkal inkább a bázishatások következménye lesz, és kisebb mértékben írható majd az éven belüli átárazások számlájára.

Virovácz Péter szerint kétségtelenül adódhat olyan helyzet, hogy a meglóduló keresletre és/vagy az emelkedő költségszintekre a vállalatok ismét áremeléssel reagáljanak. Érdemes azért mindenképpen megvárni a következő két-három hónap inflációs és béradatait. Ezek alapján már pontosabban be lehet majd határolni, hogy lesz-e kereslet indukálta infláció a későbbiekben, és ha lesz, akkor ez mennyire jelent veszélyt az árstabilitásra hosszabb távon.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)