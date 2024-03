Idén márciusban először van módja hazai családoknak arra, hogy meglévő lakásbiztosításaikat – függetlenül attól, hogy mikor kötötték azokat – felmondja. A kormány szándéka szerint a mostani lakásbiztosítási kampány célja, hogy az ügyfelek számukra kedvezőbb lakásbiztosítást tudjanak kötni. Korábbi elemzésünkben megnéztük, hogy ez azt jelenti-e, hogy az új szerződésünk olcsóbb lesz, mint a régi?

Azok a biztosítók, akik jelenleg a szerződések döntő részével bírnak, abban érdekeltek, hogy az ügyfelek náluk maradjanak. Ennek köszönhetően a közelmúltban ezen biztosítók ügyfelei érdekes leveleket kaptak:

Társaságonként eltérő mértékben a biztosítók 10–50 százalékos díjkedvezményt is kínálnak ügyfeleiknek, ha meglévő szerződésüket meghosszabbítják vagy hasonló feltételek mellett újrakötik az adott biztosítónál.

Nincs tehát könnyű helyzetben az a biztosító, aki versenytársától szeretne ügyfeleket átcsábítani, mindenesetre érezhező a verseny a társaságok között. Újabban különböző nyereményakciókkal kontráznak egymásra, amelyből a Grantis körképet készített.

Félár, okos kamera és extra térítés is az ajándékok között

Az Alfa 50 százalékos kedvezményt kínál azoknak, akik online kötik meg lakásbiztosításukat, az MFO szerződésekre pedig három havi díjat írnak jóvá. Az alapbiztosítás mellé most egy ajándék kiegészítő fedezet is választható a következők közül: napkollektorok, napelemek; készpénz, értékpapír biztosítása; mobileszköz biztosítás és kiterjesztett garancia, besurranás elleni védelem; extra szolgáltatási csomag vagy lakásdoktor gyors segítség szolgáltatás. Az első 1000 ügyfél, akiknek az új szerződésük éves díja eléri az 50 ezer forintot és ezt április végéig rendezik, még egy 360 fokos TESLA okos biztonsági kamerát is kapnak ajándékba.

Az Allianz a 3 éves hűségidőt 20 százalékos, az online szerződéskötést és egy másik biztosítás meglétét 10 százalékos kedvezménnyel jutalmazza. Az építőipari áremelésekre reagálva 25 százalékkal megemelik a térítés felső határát a főépület károsodása esetén, két módozatnál a meglévő szerződésekre. Az extra biztosítási limit az újjáépítés költségének fedezésére szolgál. A biztosító plusz szolgáltatásokkal is készül, például ingyenes telefonos jogsegélyt nyújt olyan témákban, mint a birtokvédelem, a szomszédjog vagy az online térben elszenvedett személyiségi jogi és vagyoni jellegű jogsérelem. Pár ezer forintért bizonyos termékekre olyan egészségügyi kiegészítőt is ajánlanak, amelynek keretében szükség esetén nagyértékű diagnosztikai vizsgálatokon: CT, MRI, PET-CT, Cardio-CT vehet részt az ügyfél és családja évi 400 ezer forint értékben. Szakorvosi javaslatra ezt 10 munkanapon belül megszervezik.

Ajándékkártyák és grátisz védelem, de a hűséget is jutalmazzák

A CIG Pannóniánál az első évre egy havi díjkedvezményt adnak online szerződéskötés esetén, valamint akkor, ha a kockázatviselés kezdete április 1. és május 2. közé esik. Az MBH Bankos közvetítések között pedig 2 darab 500 ezer forint értékű IKEA ajándékkártyát sorsolnak ki a lakásbiztosítási kampány keretében.

A Colonnade az MFO-nál 15 százalékos, másik lakásbiztosításánál maximálisan 26 százalékos kedvezményt nyújt a díjfizetés módjával összefüggésben, illetve az elektronikus kapcsolattartás vállalása esetén.

A Generali összesen akár 48 százalékos díjkedvezményt is biztosít, az MFO-ra pedig 31 százalékos akciót adnak. Emellett minden ügyfél plusz 10 százalékos biztosítási védelmet kap ajándékba épületkár esetén jövő tavaszig. Az 50 évnél idősebbek 10 százalék kedvezményt érvényesíthetnek az alapdíjból, valamint 5 százalékos kármentességi és 20 százalékos önrész kedvezmény is elérhető. A biztosító téli vakáció csomagja keretében három ingyenes szolgáltatással is készül a kampányra: a személyi okmányok elvesztése vagy eltulajdonítása, fizető fürdőhelyen az értékeink vagy a téli sporteszközeink ellopása esetén 50 ezer forintot is téríthetnek.

A Genertel lakásbiztosításához is jár a plusz 10 százalékos védelem az épületkárokra jövő márciusig. Ez azokra az esetekre vonatkozik, hogyha az épület megsemmisül (totálkárt szenved), és a biztosítási összeg nem lenne elegendő az újjáépítésre. A biztosító 10 százalékos akcióval készül a már élő biztosítások után, szintén 10 százalékos kedvezmény jár a 3 éves hűségre, valamint ha az elmúlt 3 évben nem történt kár, akkor kármentességi kedvezményt is adnak. A csoportos beszedési és az éves fizetési módra 23 százalékos engedmény érvényesíthető. Mindezek mellett okoskamerát is ajándékoznak azoknak, akik megfelelnek a feltételeknek. Az MFO termékre 33 százalékos díjkedvezmény kapható.

1 millió forinttal feltöltött bankkártyát is sorsolnak

A Gránit Biztosító lakásbiztosítása online most 15 százalékos kedvezménnyel köthető meg. A lakásbiztosítási kampány keretében szerződők között, akik befizették az első biztosítási díjat, három darab 1 millió forinttal feltöltött bankkártyát sorsolnak ki.

A Groupama már a lakásbiztosítási kampány kezdete előtt lehetővé tette az 50 százalékos díjengedmény adásának lehetőségét, ami több szerződés megléte, hűségidő és éves díj vállalása, valamint az online ügyintézés alkalmával maxolható ki. Az MFO biztosításhoz 35 százalékos akció jár. A biztosító minden ügyfelük részére biztosítja telefonon is a dedikált kármenedzser segítséget, aki a kár bejelentésétől a kifizetésig kíséri a lebonyolítást. Náluk a napkollektor-napelem és a házi kedvencek balesetére, illetve betegségére vonatkozó fedezet az alapbiztosításban is szerepel.

Okosóra, all risks kedvezmény és segítség a vészelhárításban

A K&H Biztosítónál összesen akár 60 százalékos kedvezmény is bezsebelhető, ami úgy tevődik össze, hogy 25 százalékos kedvezményt adnak az online kötésre, 20 százalék jár magára a lakásbiztosítási kampányra és legfeljebb 15 százalék kedvezmény az éves díj vállalása esetén. Okosórát kaphatnak azok az ügyfelek, akik újonnan kötnek lakásbiztosítást, vagy már rendelkeznek vele a biztosítónál és életbiztosítást is indítanak tavasszal.

A KÖBE a lakásbiztosítási kampánytól függetlenül a kármentességet díjazza legfeljebb 15 százalékos kedvezménnyel, valamint kockázati akciót is biztosít.

Az Uniqa Biztosító 25 százalékos kedvezményt kínál az éves díjból annak, aki a lakásbiztosítása mellé balesetbiztosítást is köt, az online szerződőknek 20 százalékos engedményt adnak. A prémium csomag mellé most all risks kedvezmény választható, valamint bizonyos épületgépészeti károk helyreállítása esetén új értéken térítenek.

Az Union az otthonbiztosításra 10 százalékos tarifakedvezményt ad a biztosítási díjból, plusz már meglévő szerződéssel 5 százalékkal csökkenthető az alapdíj, valamint kettőnél több kiegészítő fedezet választásával 5 százalék jön le a kiegészítőkből, önrész vállalása esetén pedig akár 20 százalékos engedmény érhető el. A biztosító most a megszervezés mellett 50 ezer forintig átvállalja a 0-24 órás asszisztencia keretében nyújtott vészelhárítás (pl. víz- és gázvezetékszerelés, tetőfedés, üvegezés, villanyvezeték szerelés, dugulás elhárítás, zárszerelés) költségeit is, valamint a vészhelyzeten kívüli esetekben is segítenek a szakember ajánlásban.

10 milliós nyeremény is lehet a tét

A legnagyobb értékű ajándékot a Posta Biztosító adja, 10 millió forint készpénzt sorsolnak ki minden idén április 30-án érvényes lakásbiztosítással rendelkező ügyfelük között. Már azok között is sorsolnak, akik csak a postán kalkuláltatnak március 31-ig, ők két darab 100 ezer forint értékű Rewin ajándékkártyát nyerhetnek, a weboldalon március 1. és április 30. között kalkulálók között pedig egy 100 ezer forint értékű eMAG utalványt sorolnak. A március 31-ig postán szerződést kötők Apple Watch okosórát nyerhetnek. Az alapcsomag mellé a biztosítónál most egy ajándék kiegészítőt is adnak egy évre.

A Signal Iduna nem készült akcióval kifejezetten a lakásbiztosítási kampányra, de az egyik lakásbiztosítási termékére maximálisan 10 százalék kedvezmény kapható május 2-ig.

A lakásbiztosítási kampány adta kedvezményekkel érdemes élni, azonban a Grantis szakértői arra figyelmeztetnek, hogy ne csak az ajándékok alapján válasszunk lakásbiztosítást. Sokkal fontosabb a megfelelő védelem és a biztosítási összeg rendberakása.