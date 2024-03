Külföldi vendégmunkások elengedésével biztosítaná a makói gumigyár a helyiek foglalkoztatását – közölte ígéretét lapunkkal a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.

A vállalat azt írta közleményében, hogy a makói gyárról megjelent hírek „számos alkalommal nem a valós makói helyzetet tükrözték, mivel hiányos vagy harmadik fél által félreértelmezett információk alapján készültek”.

A cég ezt arra a nagy port kavart ügyre reagálva írta, miszerint a makói Continental gumigyár dolgozói a faliújságról tudták meg elbocsátásukat. A makói gyár alkalmazottai sérelmezik és diszkriminatívnak tartják az eljárás menetét, mert állítják, kizárólag magyar nemzetiségűeket bocsátott el a német gumiipari óriásgyár, ahol nagyjából 150 indonéz vendégmunkás dolgozott az erről szóló írásunk megjelenésének idején. Elmondásuk alapján a kirúgások áldozatai főleg a több mint 20 éve ott dolgozó magyar nemzetiségű foglalkoztatottak voltak. Lázár János építési és közlekedési miniszter elfogadhatatlannak nevezte az esetet, és azt is kilátásba helyezte, mindent el fog követni azért, hogy a cég ne kapjon kormányzati támogatást, sőt azt is fizesse vissza, amit eddig kapott.

„Elengedik” a harmadik országbeli vendégmunkásokat

A vállalat most azt írta, hogy a jövőben igyekszik elkerülni a hasonló eseteket, így ezúton szeretne információt nyújtani arról, hogyan is érintik az autóipari átalakulások a makói gyár működését.

Emellett a vezetőség szeretne megosztani Önökkel egy aktuális döntést, melyet a telephely gazdaságos és fenntartható működése érdekében kellett meghozniuk. Makón a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. vendégmunkások elengedésével biztosítja helyi munkatársainak foglalkoztatását

– áll a közleményben.

Mint írták, megváltoztak a piacon a szabályozási keretek, a vásárlói szokások, és ennek következtében az autógyártók terve is, általános keresletcsökkenés állt be az autópiacon, ezért ők is gyártanak alkatrészeket belső égésű és elektromos járművek számára egyaránt.

Egyéb lépések mellett a vezetőségnek a változó ügyféligényekhez kell igazítani a dolgozói létszámot, melyet a korábban helyi munkaerőhiány miatt felvett, de hamarosan lejáró szerződésű harmadik országbeli munkavállalók elengedésével tervez elérni

– áll a levélben.

Azt ígérik, hogy a jövőben helyi kollégák átképzésével tervezi pótolni az év végéig távozó mintegy 90 főt. Ezzel a lépéssel szerintük „a gyár a helyi, saját munkatársainak teszi lehetővé a felszabaduló kölcsönzött pozíciók betöltését”.