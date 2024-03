A Ganz–Mavag szerint az európai partnerségben rejlő ipari és kereskedelmi együttműködés mindkét fél számára kivételes előnyökkel járna. A Talgo spanyol tőzsdei vállalatként tovább erősödhet Európában és a keleti piacokon, a MaVag pedig tovább fejlesztheti a magyarországi kötöttpályás közlekedést.

A Ganz–Mavag Europe Zrt. hivatalosan is átadta a spanyol hatóságoknak a közvetlen külföldi befektetéssel (FDI) kapcsolatos bejelentését és az ajánlathoz kapcsolódó információkat. Erre a végleges ajánlati tájékoztató (prospektus) jóváhagyásához van szükség, amelyet a tervek szerint a magyar konzorcium a következő hetekben nyújt be. A konzorcium nagyon komolyan veszi a tervezett stratégiai együttműködést: a lehető legrövidebb időn belül szolgáltatott információt az ajánlattevőről, az ajánlat részleteiről és az iparági terveiről is