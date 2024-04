Péntektől tovább emelkednek az üzemanyagárak, így március elejéhez képest a benzinért 30 forinttal kell többet fizetni. Részletesen megvizsgáltuk, pontosan mi áll a drágulás hátterében, és már az elején leszögezhető: a direkt beavatkozás komolyan árt a piaci folyamatoknak, ahogy az más termékek esetén is megfigyelhető. Ennek ellenére a kormány ezt többször belengette. Amennyiben elfogadjuk, hogy a forintárfolyamot a piaci szereplők határozzák meg, úgy ez az üzemanyagáraknál is érvényes. A piaci szereplőknek pedig most van okuk az áremelésre.