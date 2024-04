Ahogy arról beszámoltunk, Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában elmondta, hogy a költségvetés rendkívüli módon kiforgatja a lakosság pénztárcáját és a megtakarításait az üzemanyagárakon keresztül, ugyanis jelenleg a benzinnél a lakosság egy 640 forintos árból 320 forintot fizet be a költségvetésnek. Egri szerint hiába egyeztet a kormány a Mollal és a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, nincs ráhatása az árakra.

A műsorban arra is kitértek, hogy péntektől csökkent a benzin és a gázolaj ára is, amiről az elnök azt mondta, hogy azt a nemzetközi piaci helyzet diktálta, ugyanis az elmúlt napokban a jegyzések korrigálódtak, amit a Mol most lekövetett. Azt is megírtuk, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökre összehívta az üzemanyagpiaci szereplőket, a Mol és a Magyar Ásványolaj Szövetség képviselőit, és felhívta a figyelmet a felek közti korábbi megállapodásra, miszerint az üzemanyagáraknak a régiós középmezőnyben kell lenniük.

Egri Gábor ezzel kapcsolatban azt mondta, szerinte a magyar állam és a Mol egymással beszélget, azt azonban nem tudni, hogy miről. Arra érdemben nem szeretett volna reagálni, hogy a régiós középmezőnybe való visszakerülés mivel járna, ugyanis szerinte „ma ezt mondja a kormányzat, de holnap megváltoztathatja a véleményét”. Végezetül arról is beszélt, hogy szerinte az üzemanyagárakat az adók csökkentésével lehetne mérsékelni.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Egri Gábor valótlanságokat állít, és felelőtlenül riogat

Egri Gábor állításairól megkérdeztük a Nemzetgazdasági Minisztériumot, amely szerint

Egri Gábor valótlanságokít állít, és felelőtlenül riogat.

A tárca közlése szerint a valóság a Független Benzinkutak Szövetsége elnökének állításaival szemben az, hogy a kormány számára mindig is a magyar családok, jelen esetben az üzemanyag-fogyasztók érdekei a legfontosabbak.

Az NGM a lapunknak küldött válaszában ismét kihangsúlyozta, hogy a kormány és a Mol, valamint a Magyar Ásványolaj Szövetség közötti megállapodás értelmében a hazai üzemanyagáraknak a régiós középmezőnyben kell elhelyezkedniük. „Jelenleg a megállapodást az ágazati szereplők nem tartják be, mert a benzin és a gázolaj is 7-9 százalékkal drágább, mint a régiós átlag” – írta a tárca, amely kitért az Egri Gábor által is említett egyeztetésre.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön az egyezség betartására hívta fel a MÁSZ és a Mol képviselőinek figyelmét. A kormány álláspontja szerint a befektetők és a fogyasztók érdekeit is az szolgálja a legjobban, az teremt tiszta és transzparens helyzetet, illetve az eredményez kiszámítható üzleti környezetet, ha mindenki betartja a korábban kötött megállapodást. Erre és nem riogatásra van szükség.

Az NGM zárásként hozzátette: hamarosan elindul a regionális üzemanyagárakat figyelő és összehasonlító rendszer.

Mindezt támogatni fogja a Központi Statisztikai Hivatal által a közeljövőben létrehozandó nyilvános, a regionális üzemanyagárakat monitorozó rendszer, amely rendszeresen bemutatja az árkülönbségeket, így referenciapontként fog szolgálni a megállapodás betartására, nyomon követésére és ellenőrzésére vonatkozólag.