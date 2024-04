Átutalni, egyenleget lekérdezni minden banki mobilapplikációval lehet. De vannak olyan irányok, melyekben már eltérnek egymástól a hazai bankok és a Revolut. Vajon merrefelé tart most a digitális bankolás világa, és várhatóan milyen új funkciókat kapnak majd a pénzügyi mobilapplikációink?

Az április elsején elindult fizetési kérelemről talán sok banki mobilalkalmazás felhasználója értesülhetett. Ezt a tranzakciót, mellyel a fizető fél egy belföldi átutalást küldhet el, az állam teljesen ingyenessé tette. Ráadásul kényelmes is, hiszen az átutalás adatait, mint számlaszám, összeg, közlemény az állítja össze, aki kapja a pénzt. A fizető félnek csak egy gombot kell megnyomnia a pénzküldéshez, miután ellenőrizte a kérelem adatait.

A fogadás mellett most akciósan a fizetési kérelem küldése is ingyenes.

Új funkciók a Revolutnál

A brit–litván fintech rendszeresen gazdagodik olyan funkciókkal, melyek a felhasználók számára vonzóak és relevánsak. Ráadásul már bő egymillió magyar ügyféllel rendelkezik, ami rákényszeríti a magyarországi bankokat a követésére.

Jó példa erre, hogy a Revolut után a hazai bankok közül már négyen is elkezdtek kedvezményes devizaváltást nyújtani (Erste, Gránit, OTP, Raiffeisen), amellyel a saját nyereségük terhére kínálnak a szokásosnál előnyösebb devizaárfolyamokat az ügyfeleiknek

– mondta az Indexnek Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Szintén globális funkció, hogy a pénzügyi applikációk fejlett költéselemzéseket nyújtanak. Itt nem csak a különféle banki tranzakciók csoportosítása látható, hanem a bankkártyás költéseket a kereskedők besorolása alapján még tovább bontja a rendszer. Ilyen elemzés egész fejlett módon elérhető már a Revolut mellett a Gránit, Erste, OTP, Raiffeisen és UniCredit bankoknál. Utóbbi applikációban még a háztartás készpénzes költései is rögzíthetők, tehát átveheti egy egyszerűbb személyes pénzügyi kezelő (PFM) alkalmazás szerepét is.

A költéseket meg lehet jelölni címkékkel is, amely szintén segít a költések csoportosításában, hiszen ezzel egyes költések kizárhatók az elemzésből vagy épp új csoportba kapcsolhatók. A Revolut mellett az Erste, a Gránit és az OTP bankok nyújtják jelenleg ezt a kényelmet.

A Revolut mellett az Erste Banknál le is lehet fényképezni a bankkártyás vásárlás blokkját, amit hozzá lehet csatolni a tranzakcióhoz, és ezzel a vásárlás tételei is eltárolhatók. A fénykép a készüléken marad, azt tehát nem ismeri meg a bank.

Noha a bankkártyás és bankszámlás tranzakciókról SMS-t küldő szolgáltatás magyar találmány, ma már egy meghatározó fejlődési irány az SMS helyett ingyenes push (felbukkanó) értesítések küldése a felhasználó mobiltelefonjára. A Revolut alkalmazása már nem is képes SMS küldésére, idehaza viszont még nincs minden banknak push küldésre alkalmas alkalmazása. Ilyen az MBH és Raiffeisen vagy részben a K&H és MagNet bankok applikációja.

Szelfis számlanyitások

A Revolut kezdte, de a hazai jogi szabályozás megfelelő háttere nyomán ma már a magyar bankok szinte mindegyike nyújt mobiltelefonos bankszámlanyitási szolgáltatást, a MagNet, MBH és UniCredit bankok kivételével, ahol csak videóbankos számlanyitás van.

Ez egy jelentős változás, hiszen az új ügyfélszerzéshez alapvető fontosságú, hogy az ügyfélnek ne kelljen bemennie a bankfiókba. Sőt, még a videóbankot sem kell igénybe vennie, ami csak banki nyitvatartási időben érhető el és tartalmaz bizonyos kötöttségeket. A szelfis számlanyitás bármikor, akár éjjel és hétvégén is működik, és a felhasználó rugalmasan elvégezheti a műveletet a saját ritmusában, mely ráadásul rövidebb is a videobankos számlanyitásnál.

A szelfis számlanyitáshoz NFC-s személyi igazolvány és NFC chipet olvasni képes mobiltelefon szükséges. Aki nem tud NFC-s kommunikációval számlát nyitni, az a K&H Bank kivételével választhatja a videobankos számlanyitást is.

Speciális üzletfejlesztési lehetőségek vállalkozóknak

A vállalkozóknak a lakossági ügyfelekhez képest extra szolgáltatásokra is szükségük van, melyek támogatják a vállalkozás számvitelét vagy egyéb nyilvántartásait. Részben ezekre is nyújtanak támogatást a bankok.

A hazai online számlázórendszerek közül a Számlázz.hu Autokassza szolgáltatása a CIB, Erste, K&H, MagNet, MBH, OTP és UniCredit bankok, míg a Billingo.hu Bankszinkron szolgáltatása a CIB, ING, K&H, MagNet, MBH, OTP, Raiffeisen és UniCredit céges ügyfelei számára érhető el.

A fintech szolgáltatók közül az előbbi kezeli a Wise, utóbbi pedig a PayPal, a Revolut és a Wise üzleti számláját is.

Ezekkel a szolgáltatásokkal a vállalkozók a számlázást automatizálhatják, a banki jóváírásokat pedig a rendszer összepárosítja a kibocsátott számlákkal. Természetesen a céges banki számlaegyenlegeket, forgalmat és statisztikákat is átveszik ezek a rendszerek.

Webáruházi rendszerekkel összekötve teljesen automatikus számlakibocsátás és térülésfigyelés is lehetséges, mely a lehető legtöbbet segítheti az internetes kereskedőknek.

Okos számlázási lehetőségeket és API kapcsolatokat a Revolut is kínál a Revolut Business szerződések keretében. Ezekkel automatizálhatók a fizetések és bevonható az üzleti folyamatokba a Revolut Business bankszámla. A Revolut emellett olyan szolgáltatásokat kínál még a vállalkozásoknak, melyekkel kezelhetők az alkalmazottak bankkártyás költési szabályai vagy a bankkártyás költések bizonylatainak feltöltésére szóló emlékeztetők. Sőt, a Revolut Business összeköthető olyan különböző ügyviteli vagy könyvelési szoftverekkel is, mint amilyen például a QuickBooks, a Sage, a Xero, vagy a Zapier, és együttműködik többek közt a népszerű Slack üzleti chatrendszerrel is.

Hasonlóan kiépült széles körű támogatás a hazai bankoknál még kevésbé lelhető fel, bár API-kon keresztül elvi lehetőség van különféle szoftverek kapcsolódására. Erről nyújt tájékoztatást például az MBH Bank honlapja.

Az Erste Bank egy kutatást készített idén márciusban, amely szerint a megkérdezett kisvállalkozók felének a családtagok, barátok segítenek ugyan – négyötödüknél az ügyfélkör megtalálásában, potenciális beszállítókkal, partnerekkel való összekapcsolásban is –, de ezt leszámítva általában a vállalkozók sok mindent saját maguk intéznek. Nincs se pénzügyesük, se IT-szakemberük, se marketingesük, ezért egyszerű, könnyen érthető és jól kezelhető megoldásokra van szükségük.

Az Erste ehhez nemcsak azt teszi hozzá, hogy a George nevű mobilappjával a felhasználók külön azonosítás nélkül válthatnak a magán és a vállalkozói fiók között, vagy könnyebben kezelhetik a digitális felületeket, hanem a hitelintézet egy digitális ökoszisztémát is kiépített a számukra. A PowerOn Partner Program keretében nyújtott üzleti támogatással a kisvállalkozók létrehozhatják, optimalizálhatják saját webshopjukat, piaci partnereket (vevőket, megrendelőket, beszállítókat) találhatnak, továbbá exportlehetőségeikhez, digitális jelenlétükhöz és logisztikai tevékenységeikhez kapnak bevezető árú vagy a bevezető időszakban ingyenes segítséget.

A MagNet Bank egy Okoskassza nevű szolgáltatás keretében nyújt adminisztrációs, a pénzügyeket és a fizetési megoldásokat egyetlen platformon összefogó támogatást. A vállalkozások ennek segítségével időt és erőforrást spórolnak, hiszen ezeket egy rendszerben, egyszerűen és hatékonyan kezelhetik egy helyen a bankkártyás elfogadást, a könnyen kezelhető webáruházat és a valós idejű adatokat.

Az OTP Bank eBIZ szolgáltatása segít az online számlakiállításban, a számlák befogadásában és az egyszerűsített könyvelői kapcsolattartásban, elvégzi továbbá a kötelező NAV-adatszolgáltatást is.

A Raiffeisen Bank a Scan&Go mobilapplikációjával QR-kódos fizetési elfogadást nyújt a vállalkozásoknak, mely idén szeptembertől minden hazai banki mobilapplikációval működni fog az MNB-szabványú fizetési háttere miatt.

Az OTP Bankcsoporthoz tartozó Simple Business is nyújt online és bolti fizetési szolgáltatásokat az üzleti ügyfeleknek.

Mi az, amiben a magyarországi bankok jobbak?

A Revolut nem képes olyan funkciókat nyújtani, melyek a hazai azonnali fizetési rendszerhez (AFR) kötődnek. Ilyenek a fizetési kérelem, a QR-kódos fizetés vagy a másodlagos azonosítóra (pl. telefonszámra, e-mail-címre) történő utalás.

Vannak hasonló funkciók a Revolutban is, de csak rendszeren belül használhatók, nem kompatibilisek a magyar fizetési rendszerrel.

Nem tud a Revolut olyan kényelmi szolgáltatásokat sem nyújtani, mint a magyar előrefizetős mobiltelefonszámok feltöltése, sárga csekk kifizetése, parkolás fizetése, vagy autópálya-matrica vásárlása és tárolása. Nincs semmilyen kapcsolata a hazai SZÉP-kártyákkal sem.

Nem kezel a Revolut semmilyen hazai közösségi közlekedési jegyet és nem képes itthoni kulturális belépőjegyek vásárlására és tárolására sem. Nem lehet ételt sem rendelni a segítségével az appból.

Ezek a funkciók márpedig fontosak a belföldi ügyfelek számára, így a Revolut bár globálisan lehet egy svájci bicska, a hazai banki ügyfeleknek ezek igénybevételére továbbra is magyarországi pénzügyi szolgáltatók által kínált mobilapplikációkat kell használniuk. Ebben egyelőre nem is várható változás a Revolutnál.

„Ezen szolgáltatások egy részére viszont később alkalmas lehet majd a Google Pay vagy Apple Pay fizetési rendszer, amint képes lesz idehaza is bizonyos jegyek fizetésére és tárolására. Ilyen kísérletek ugyanis folynak már a világ több pontján, így idővel várható ezek megjelenése Magyarországon is. Először valószínűleg a közlekedéssel kapcsolatos hazai jegyvásárlások indulnak majd el a külföldi appokban” – mutatott rá Gergely Péter.

Kevés biztosítást kezel a Revolut, főleg olyanokat, melyek globálisak és utazással kapcsolatosak. De vannak olyan biztosítások is, melyeket idehaza kínálnak a banki mobilappok, míg a Revolut nem. Ezek közül (külföldi) gépjármű-asszisztencia biztosítást, utasbiztosítást, balesetbiztosítást és egyebek mellett kisállat-biztosítást is nyújt az Erste mobilappja, és a bankfüggetlen Simple is több biztosítást kínál. Nyári vagy téli sportokra kiegészítő biztosítás köthető a K&H Bank mobilappjában, okostelefon- és kerékpár-kárbiztosítás a Simple appban van. Lakásbiztosítást lehet kötni a Gránit, a K&H, a Raiffeisen és az UniCredit bankok appjaiban, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást és cascót pedig a K&H Bank mobilalkalmazásában.

Fontos funkció lenne, de a CIB, OTP és UniCredit bankokkal ellentétben nem nyújtja a Revolut a számlaegyenleg gyors, belépés nélküli megtekintésének lehetőségét, így muszáj mindig belépni ehhez az applikációba.

A PSD2 szolgáltatásokat, azaz más bankszámlák elérését és megjelenítését, esetleg aktív tranzakció indítását sem tudja még a Revolut, miközben idehaza képes már erre a K&H, MBH, OTP és UniCredit bankok mobilalkalmazása.

Nincs a Revolutban ökokalkulátor vagy karbonlábnyom-kijelző, illetve gépi segítő asszisztens sem, pedig erre képes idehaza a Gránit, Erste és UniCredit Bank, gépi asszisztens tekintetében pedig az Erste (Mira), a K&H (Kate) és az MBH Bank (Alfréd) applikációja, illetve honlapja.

A Revolut egyelőre nem nyújt semmilyen hitelt Magyarországra, bár később várhatóan meg fog jelenni ez a funkció, hiszen alapvető banki szolgáltatásnak számít. Idehaza viszont kezel hiteleket és igénylésre is lehetőséget nyújt az Erste, Gránit, K&H, MBH, OTP, Raiffeisen és UniCredit bankok alkalmazása.

(Borítókép: Getty Images)